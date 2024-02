Décima y liderato a tiro para el Leyma

No necesitaba mucho más el Leyma para ilusionarse en esta temporada mágica e histórica. Pero una nueva jornada, no faltan alicientes para la Naranja coruñesa. Ya eran suficientes con la visita del Betis (Palacio de los Deportes de Riazor, 12.30 horas), con la posibilidad de ampliar la impresionante racha de victorias a diez de forma consecutiva e incluso con vivir otro gran ambiente en el pabellón con la confirmación de asistencia al partido de más de veinte peñas del Dépor. Pero la derrota el viernes del Estudiantes en la pista del Lleida (91-79) es el órdago final: asaltar el liderato de la LEB Oro.

Diego Epifanio, sin embargo, no quiere despegar los pies de la tierra. “Venimos de una muy buena racha de victorias y esperemos que lo sepamos usar de manera positiva, no a nivel de relajación, sino a nivel de motivación. Son muchos partidos seguidos, es mucha la presión de ganar y ahora vamos a ver cómo controlamos mentalmente un poco a nuestro entorno. A ver si controlamos esa euforia”, señaló el entrenador naranja en la previa del encuentro contra el Betis. “Sobre todo, que eso no nos pueda venir en nuestra contra”, añadió.

El técnico intenta rebajar la ilusión centrándose en un rival que es duodécimo (8 victorias, 12 derrotas) al que el Leyma ganó en la primera vuelta por 77-81 en el que fue el primer partido de la temporada, por lo que ya han pasado cuatro meses y ni uno ni otro se parecen en mucho a aquellos dos equipos que tomaban el pulso a la competición. “El Betis de ahora estaría jugando play off sin ninguna duda. Ha tenido una transformación en su equipo, con roster nuevo, entrenador nuevo... Tienen muchos jugadores con muchos puntos, creo que es uno de los equipos que más puntos tiene por posición. Juega mucho a campo abierto, a muchas situaciones de uno contra uno, con mucho talento y viene con mucha confianza”, avisa el técnico.

Finales de infarto

“Ha tenido dos finales ahora, contra equipos que estaban cerca en la clasificación —viene de ganar a Castelló y COB Ourense—, y vuelve a tener dos finales”, apunta. Algo parecido le ocurre al Leyma, que aún guarda en la retina las sensaciones de la impresionante victoria de la semana pasada frente a un rival directo como el San Pablo Burgos (104-103). Fue el noveno triunfo seguido y los tres últimos, por dos puntos o menos. A prueba de infartos. Pero también una muestra del nivel de confianza y competitividad de un grupo fuerte, que no baja los brazos y que, todos a una, hace frente a las adversidades.