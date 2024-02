El parón más dulce del Leyma

No es la primera vez que el Leyma roza la ACB, pero las sensaciones que vive hoy en día el club naranja, su afición y la ciudad nunca las había experimentado. Ha sido todo parte de un proceso gradual en el que ha crecido el Básquet Coruña en estructura, en calado en la sociedad y también en nivel deportivo en la pista. Firme, es de pleno derecho un candidato al ascenso, no un meritorio o un equipo que puede dar la sorpresa. Las señales no hacen más que reforzar su candidatura. Dentro y fuera de la pista.

El Leyma Coruña se pasará las dos próximas semanas como líder de la LEB Oro tras la derrota de Estudiantes en Barris Nord, en la pista de Lleida, justo donde los coruñeses ganaron hace pocas semanas. Hay parón de la competición por las ventanas FIBA en las que estarán Beqa Burjanadze (Georgia) y Sebastian Aris (Dinamarca). Es con mucha diferencia el equipo coruñés el más en forma de la categoría, ya que acumula diez triunfos consecutivos, el techo de su historia en LEB Oro. Le sigue, con la mitad de victorias, el Alicante.

Y ya no es solo que gane partidos, sino que es cómo y con quién. En estos dos meses de racha imparable han caído a sus manos Gipuzkoa, Estudiantes, Lleida o San Pablo Burgos, entre otros. En casa y fuera. El equipo coruñés es capaz de vencer en casi en cualquier pista.

Hace unas semanas parecía impensable que ganase un partido en el que Goran Huskic y Sebastian Aris solo aportasen siete puntos entre los dos. El serbio reinaba en la zona y era fuente de anotación y el danés se afianzaba como director de juego titular y aumentaba su producción ofensiva. Ante el Betis del incontenible Joaquín Rodríguez, no tuvieron su mejor día e Ignus Jakovics, Aleix Font, Atoumane Diagne y Sean McDonnell dieron un paso al frente, junto al omnipresente Yunio Barrueta. El letón había estado más apagado en los últimos partidos y emergió con 13 puntos y tres triples. El catalán contribuyó con 15 y cuatro transformación desde la larga distancia. El norteamericano, con 8 y dos. El conjunto coruñés necesita sus muñecas calientes. También precisa del dominio de la zona del senegalés. Hizo la canasta decisiva ante San Pablo y el domingo volvió a hacerse grande.

Viaje a Logroño

El Palacio de los Deportes de Riazor, con 3.100 personas ante Burgos y los 2.500 frente a Betis, también es parte importante. Crece la marea naranja y ya está lista para viajar a Logroño para el duelo del 3 de marzo ante Clavijo. El club organiza viaje en bus por entre 80 y 95 euros.