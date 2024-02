92-78 | Un Leyma de diez

Décima victoria seguida. Liderato. Completa la fiesta naranja en el Palacio de los Deportes de Riazor. El Leyma se impuso al Betis por 92-78 en un partido en el que aceleró en el segundo y en el último cuarto. Solo lo pasó mal en el tercero, pero también supo sufrir. Y con Aleix Font, Atoumane Diagne e Ingus Jakovics como protagonistas de los mejores minutos —Barrueta fue de nuevo el MVP con 24 de valoración—, puso un ritmo de juego y anotación ante el que los andaluces solo pudieron sucumbir por más que insistira Joaquín Rodríguez, su mejor hombre. El equipo coruñés ya piensa en el viaje a Logroño para el que se abren ya plazas para que la afición se suba a la locomotora naranja.

El partido empezó con espectáculo. Primera jugada, primera defensa naranja y Alejandro Galán dejaba su sello con un tapón. Por aquí no. Primer aviso. Betis, esto no os va a ser fácil. Los andaluces, no obstante, fueron los que consiguieron las primeras ventajas, ninguna preocupante, canasta arriba, canasta abajo, en un intercambio de golpes en el que ambos equipos calibraban sus fuerzas. El Leyma, sobre todo, afinaba su puntería del tiro exterior. De los primeros 15 puntos que subieron a su marcador (15-14), 12 llegaron desde la línea de triples: dos de Sean Mc Donnell, uno de Sebastian Aris y otro de Yunio Barrueta, que además llegó acompañado de un tiro libre adicional en una jugada de cuatro puntos. El Betis, que iba respondiendo a que hacer un esfuerzo extra para intentar cerrar el perímetro. Y entonces los locales sorprendieron por dentro con la entrada de Beka Burjanadze, con energía doble después de su eliminación por personales en el partido previo frente al San Pablo Burgos. Tres canastas del georgiano y un triple de Ingus Jakovics le dieron una ligera ventaja al final del primer cuarto (24-22).

El segundo fue el del despegue. El Leyma pisó el acelerador y los visitantes ya no fueron capaces de seguir un ritmo de anotación que iba de nuevo a ritmo de la centena. Puntos y espectáculo, Aleix Font y Atoumane Diagne fueron abriendo la brecha. El escolta español robó un balón y se fue a la contra que finalizó con una de sus clásicas bandejas. Después llegó otro de las canastas denominación de origen, el alley-opp Jakovics-Diagne. Respondía el Betis desde el triple, pero la Naranja Mecánica ya estaba enchufada. Dos conexiones Font-Diagne bajo canasta, un rebote ofensivo del senegalés y un triple de Jakovics pusieron el 41-32 que obligó al entrenador andaluz a pedir tiempo. Los coruñeses jugaban sus mejores minutos, rozaban la barrera de los diez puntos de margen, pero el Betis no se despegaba del todo. Epi no quería relajación, como en una defensa que se escapó un rebote y llegó el triple de Polanco, el mejor de los sevillanos. Al descanso, 52-43. Ventaja, pero no definitiva.

Y eso se comprobó nada más comenzar el segundo tiempo. El guión se truncó. El triple dejó de entrar. La agresividad en defensa del Betis subió. Costó cerrar el rebote, sobre todo en defensa. Y tras dos minutos y medio sin anotar y un 0-7 de parcial, todo volvía a empezar. El triple de un inspirado Joaquín Rodríguez, que llevó en volandas a los suyos con un recital de juego, puntos, asistencias y defensa, reinició el duelo con el 56-56. Más intensidad, menos acierto, más estrategia, más táctica y cerebro por encima de la impulso. Epi prácticamente no hizo rotaciones. Hasta el último minuto, solo dos cambios. Uno, Diagne, con un tapón en defensa que metió el miedo en el cuerpo al Betis. Otro, Font, que desde la esquina anotó un triple fundamental para el 71-66 antes de afrontar los últimos diez minutos.

Se mantuvieron los protagonistas. Tapón de Diagne. Triple de Font. Ellos pusieron la mecha que prendió Jakovics con unos minutos espectaculares que fueron decisivos en el final del partido. La frialdad del letón fue un arma decisiva cuando todo estaba más caliente. Robo y mate. Triple. Y asistencia para el alley opp de Diagne. El Palacio se encendía con el 84-73. Volaban las bufandas en la grada. Faggiano hacía un último intento por mantener al Betis con un triple (84-76). Respondió con la misma moneda Font (88-76), al que se acercaban Epifanio y Álex Hernández desde el banquillo para felicitarle. La teórica segunda unidad fue la encargada de la explosión naranja. Y la técnica al entrenador visitante puso la sentencia. En los dos minutos finales, tiempo para el lucimiento de Alejandro Galán, la salida de Álex Hernández y el debut del canterano Carrizo.