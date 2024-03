Iván Merichal vence al desierto y apunta al próximo Dakar. Después de terminar un exigente Rallye du Maroc en octubre del 2022, todo hacía pensar que podría tomar salida en la última edición de la prestigiosa carrera. Sin embargo, la organización le instó a retarse contra el desierto en el Abu Dhabi Desert Challenge 2024 para poder formar parte del Dakar 2025.

Merichal aceptó el reto. El pasado 25 de febrero comenzó esta cita del Mundial w2rc. El Abu Dhabi Desert Challenge es la única prueba que discurre 100% sobre arena y dunas, por lo que supone un desafío extraordinario para los pilotos, que se enfrentan al desierto árabe. El piloto afincado en Oleiros finalizó el pasado sábado la prueba en vigésimo cuarta posición y espera que ahora sí sean suficientes sus méritos para cumplir su sueño del Dakar.

El lunes se estrenó con un prólogo corto e intenso. Después, la primera etapa fue la más dura. Ya desde inicio, arena fina y kilómetros y kilómetros de dunas técnicas. La segunda introdujo zonas rápidas repletas de trampas, cortes y agujeros. Como guinda, la primera incursión al temido Empty Quarter, el campo de dunas más extenso del mundo. La tercera y la cuarta tuvieron finales épicos, con cruces de dunas gigantes de arena volátil y repletas de trampas y recovecos. Ya en la última primó la velocidad.

“La organización me pidió que me retara en este rally para poder estar en el Dakar 2025 y eso he hecho. Reto superado, objetivo cumplido, por lo que espero estar en la línea de salida”, dijo. “Ha sido un rally maravilloso. No hay otro igual en el mundo. Dunas, dunas, dunas y más dunas. Belleza allá donde mires, pero también dureza y peligro: desierto en estado puro”, añadió.