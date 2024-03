Jornada decisiva para CRAT y Maristas

El partido en el que el CRAT se juega la clasificación para las semifinales de la Liga Iberdrola de rugby marca el fin de semana del polideportivo coruñés en el que muchos de sus equipos tienen jornada de descanso. También destacan los duelos clave en la lucha por el ascenso de Zalaeta y Maristas.

Hockey sobre patines

Continúa el parón competitivo para el Liceo, que todavía tendrá que esperar una semana más para retomar la OK Liga con la visita a A Coruña del Barcelona el próximo domingo 24. Sí que hay acción en la OK Liga Iberdrola, en la que el HC Coruña recibe al Voltregá (Palacio de los Deportes de Riazor, 17.00 horas). El conjunto dirigido por Stanis García se mide a un rival directo en la zona media de la tabla. Porque se ha quedado descolgado de la lucha por las cuatro primeras plazas —Palau, Telecable, Fraga y Vila-sana están a un nivel superior y el cuarto está ya a doce puntos—. Lo máximo a lo que puede aspirar es a quedar quinto, una posición que ocupa el Manlleu y de la que le separa un solo punto. Por detrás llega el conjunto de Sant Hipolit, a cuatro de él, a su vez intentando reengancharse por esa lucha por ser el primero de los mortales. Las coruñesas perdieron en la última jornada por la mínima en su visita al Sant Cugat, mientras que el Voltregá se impuso al Bembibre. En la OK Plata masculina la competición no regresará para Dominicos, Lubiáns y Ordes hasta el 6 de abril. Sí hay partido para el Resa Cambre, un derbi comarcal ante el potente Raxoi (Vite, segundo clasificado, en su peor momento de resultados con tres derrotas seguidas y sin conseguir marcar gol en esos tres encuentros. En la OK Bronce, el CDM defiende el liderato en la pista del Mieres (20.30 horas) después de perder la semana pasada su primer partido de la temporada contra el Oviedo.

Rugby

Partido clave para el CRAT Residencia Rialta mañana en Elviña (12.00 horas) contra el líder Majadahonda. Segundo contra primero. Con las semifinales en juego para las coruñesas. Porque pase lo que pase el conjunto madrileño ya pasará a la lucha por el título como primero clasificado tras las dos primeras fases. Las de Arquitectura son segundas, pero al perder en la última jornada en Valladolid, le dieron una bala extra a El Salvador. Pero dependen de ellas mismas. Si ganan, pasan. Si pierden con bonus defensivo, pasan. Y si caen derrotadas sin sumar ningún punto, aún tendría que imponerse su rival por bonus ofensivo para poderles arrebatar el segundo puesto y obligar al CRAT a tener que pasar por los cuartos de final. Las estadísticas están de su parte. Pero, además, está en juego mucho más que eso. Frente a frente, los dos equipos llamados a ser el campeón del presente curso, los que mejor juego han hecho. En su único enfrentamiento previo, victoria para las de la capital, pero las gallegas se quedaron cerca, a solo tres puntos, con una impresionante remontada en la segunda parte. Así que el domingo las pupilas de Pablo Artime y Pablo Chorny tienen la posibilidad de tomarse la revancha, pero también mandar un aviso de cara a lo que resta de competición. El CRAT terminó primero la primera fase y en la segunda le han lastrado un empate y una derrota, lo que ha aprovechado Majadahonda para ponerse al frente.

Fútbol sala

La liga de Primera Iberdrola de fútbol sala vuelve a tener un parón debido a un cuadrangular que la selección española, con la coruñesa Luci Gómez, disputará en Portugal. El Viaxes Amarelle aprovecha el descanso para preparar los próximos partidos en los que tiene que mejorar porque el margen con el descenso se estrechó a cuatro puntos. Su jugadora Julia Dupuy también ha sido convocada con su selección, Argentina, para dos amistosos frente a Marruecos.

Voleibol

Últimas tres jornadas en la Superliga 2 y el Zalaeta puede dejar matemáticamente sellada su clasificación para la fase de ascenso esta tarde en el Barrio de las Flores (19.00 horas) contra el Covadonga. El conjunto dirigido por Jorge Barrero es segundo con 8 puntos de margen sobre el tercero y el cuarto. Una victoria le aseguraría terminar la liga regular en la segunda plaza e incluso podría intentar el asalto al liderato en las dos últimos partidos, en los que tiene duelo directo contra el cvleganes.com. El Covadonga, por su parte, se encuentra en la zona media. Los partidos entre ambos ya son un clásico de la categoría.

Baloncesto

Maristas sufrió la semana pasada un duro varapalo en Tenerife —un parcial de 27-0 en el tercer cuarto lo dice todo—. Las lesiones han lastrado al conjunto de Fernando Buendía en la segunda vuelta de la Liga 2, pero aún está en disposición de acabar entre los cuatro primeros y lograr el premio de la lucha por el ascenso. Para ello, juega esta tarde un duelo crucial ante el León (Maristas, 18.00 horas). Empatados a trece victorias, aunque con un partido menos para las coruñesas, el triunfo decantará la suerte.

Balonmano

Al Attica 21 Hotels OAR Coruña también le toca descansar y preparar el importante partido que le toca a la vuelta del parón, cuando recibirá a un Teucro ante el que tiene que recuperar la segunda posición de Primera Nacional. El Culleredo por su parte visitará al líder Lanzarote.