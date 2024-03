Al CRAT le salen las cuentas

Las cuentas del CRAT Residencia Rialta para clasificarse para las semifinales de la Liga Iberdrola son claras. Depende de sí mismo. Si gana el domingo en Elviña al líder Majadahonda, tendrá un billete directo. También si pierde con bonus defensivo —por menos de un ensayo o encajando tres o menos—. Y en el caso de que no pueda sumar ningún punto, tendrá que mirar hacia El Salvador, que necesita imponerse con bonus ofensivo —cuatro o más ensayos— al Sant Cugat si quiere arrebatarle la segunda plaza a las coruñesas. “Por nuestras cabezas solo pasa ganar”, dice Mariana Romero, una de las líderes del equipo, que pide a la afición que se acerque al campo universitario a animarlas y a ver uno de los mejores partidos de rugby que se pueden ver hoy en día. “Se nota cuando jugamos con nuestra gente en la grada y será un gran partido. Todos nos dan como los finalistas. Vamos a ver si es verdad y si damos el domingo el primer paso”, añade.

La jugadora venezolana confía en las posibilidades del conjunto de Arquitectura, aunque pronostica un duelo “muy difícil y complicado”. “Pero vamos a ir a por ellas, a por todas, tenemos una segunda oportunidad de ganarles y la vamos a aprovechar”, asegura. Se refiere al partido previo de esta temporada, en la primera fase, cuando el Majadahonda dominó claramente la segunda parte y la reacción coruñesa le hizo terminar pidiendo la hora. “Allí les volteamos el partido. Íbamos 27-5 al descanso, nos transformamos y perdimos solo de 3”, recuerda.

Ataque más dinámico

Ahora la clave cree que pasará por el juego de mano. “Ellas son muy buenas en eso y nosotras también. Los dos nos identificamos por ese juego rápido. Y eso y el juego a la contra va a ser muy importante”, analiza y anticipa que es algo que han recalcado mucho Pablo Artime y Pablo Chorny en los entrenamientos de la semana. “En los últimos tres partidos perdimos nuestros ataques dinámicos. Y nos ha pasado factura. Queremos volver a encontrar esa dinámica, ese ataque que tanto nos gusta para confiar y sacar el partido adelante”, continúa.

El último partido fue una derrota en Valladolid contra El Salvador. “Fue un partido muy duro, con unas condiciones muy malas y muchas cosas en contra. Para nada refleja cómo estamos haciendo las cosas esta temporada. Pero el lema de este año es que vamos a afrontar lo que se interponga así que al final la derrota nos vino muy bien porque ahora tenemos muchas más ganas y estamos centradas en el objetivo. Nos hemos ido planteado grandes objetivos, pasito a pasito los estamos consiguiendo y creo que este fin de semana es una buena oportunidad para demostrar lo que valemos y lo que estamos dispuestas a hacer”, dice.

Uno de los factores clave de esta temporada es el grupo. “Están llegando muchas niñas nuevas tanto al equipo de División de Honor como al de Liga Gallega y estamos creciendo mucho dentro y fuera del campo. Es increíble lo unidas que estamos”, valora. Otra de las razones, sobre todo en comparación con el curso pasado, en el que el CRAT incluso tuvo que luchar por la salvación, es “la motivación”: “El año pasado estábamos un poco desmotivadas. Se nos prometieron cosas que no se nos dieron. Nos afectó mentalmente. Este somos las mismas, pero simplemente nos hemos puesto a competir. Hemos decidido centrarnos en jugar, hacer nuestras cosas y lo que no dependa de nosotras, dejarlas pasar”. También “ayudó” el cambio de staff.

Personalmente, Mariana Romero está en uno de sus mejores momentos desde su llegada a A Coruña, justo recién superada la pandemia. Dejadas atrás las lesiones —“espero no tener más y ya me estoy cuidando para no tenerlas”— es una líder del equipo dentro del campo. “Yo me siento bien en el equipo, creo que estoy aportando mucho, pero también que yo estoy creciendo a nivel deportivo y personal”, concluye.