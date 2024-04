Defensa, un pase extra y rotación, la receta del Leyma

Ni siquiera un equipo que parecía invencible como el Leyma de las doce victorias consecutivas es inmune a una mala racha. Tarde o temprano llega una derrota, a veces con una segunda detrás, y hay que gestionar esa rutina de volver a perder y de saber levantarse. El equipo puso las bases ante Cáceres y empezó a levantarse con fuerza en el duelo frente a Menorca del pasado fin de semana. Diego Epifanio quedó encantado y reconfortado con el triunfo ante los insulares. Más allá del acierto, que lo hubo y fue primordial para poner tierra de por medio en el tercer cuarto, el triunfo se cimentó en la defensa, en la capacidad del equipo para dar siempre un pase extra y elegir bien y en una rotación amplia de hasta doce jugadores. Fueron las tres patas de la victorias y deben ser los pilares de aquí a final de temporada. “Se cimentó en que la gente hizo lo que tenía hacer. Tenemos que hacer nuestro máximo para competir en los partidos”, avanzó el burgalés. “Nos empeñamos en jugar el mejor baloncesto que podemos. Nuestro paso adelante es defensivo y ofensivamente cuando compartimos el balón. Cuando lo hacemos, es más fácil, somos más bonitos de ver. Cuando tenemos demasiado la pelota en las manos, nos complicamos. Hacemos una muy buena primera parte en defensa (ante Menorca). Dejamos al trío Hannah, Arteaga y Stevic en diez puntos cuando su media es de 37, y no hay que olvidar que es el mejor conjunto defensivo de la liga”, apunta de un triunfo en el que el Leyma Coruña se fue hasta los 105.

Epifanio prefiere centrarse en el trabajo, en las buenas defensas y en las elecciones correctas dentro de la pista, pero es innegable que el equipo atesora un gran talento y la plantilla es amplia. Ante Menorca se notó con doce jugadores en pista, once de ellos anotando y todos contribuyendo. “Creemos en los doce”, enfatiza. “Somos líderes por los doce y los de EBA que entrenan con nosotros. Todos dan el máximo. Nos ayudan a ganar, lo importante es lo que pasa en el día a día. Los dos Hernández, muy bien”, apunta de Pablo y Álex que no habían jugado una semana, pero que sí tuvieron minutos frente a Menorca. “Tenemos muchas opciones dentro del talento de los jugadores. Hay muchos recursos. Primero intentamos correr y nos fue bien porque los jugadores estuvieron a gusto. Supimos elegir los momentos en los que tirar”, relata.

El Leyma afronta ahora una semana cargada que le llevará el sábado a Ourense a medirse con el COB, a recibir a Tizona el jueves y a volver a abrir el Palacio el siguiente fin de semana para jugar ante Valladolid. Dos semanas cargadas que son algo más benévolas para los naranjas por tener dos partidos en casa y solo un desplazamiento dentro de la misma comunidad autónoma. Diego Epifanio no quiere mirar mucho más allá y, sobre todo, cree que hay que disfrutar del nivel y de la competitividad de una LEB Oro en la que el Leyma marcha líder. “La liga está muy bonita, es una pasada para cualquier aficionado al baloncesto. Que el séptimo clasificado a falta de pocas jornadas aún pueda ascender es la bomba. Habla de la calidad de los jugadores y de la grandísima temporada. La LEB está muy chula”, sentencia el entrenador del Básquet Coruña cuando arranca el tramo crucial de la temporada.

Viaje a Ourense y entradas ante Tizona

La LEB Oro y el Leyma Coruña tampoco quiere que su afición se detenga. Aún con los rescoldos del triunfo ante Menorca, el club naranja ya sacó a la venta las entradas y fletó un bus para Ourense y también informó de que se pueden adquirir billetes para el trascendental duelo entre semana frente a Tizona, segundo en la tabla y a un triunfo de los coruñeses. Los aficionados que deseen asistir al duelo del sábado en el Paco Paz de Ourense pueden adquirirlas por separado al precio de 12 euros o con una plaza en el bus por entre 18 y 24. Están disponibles en la web del Básquet Coruña. El mismo lugar se puede comprar las entradas para el duelo del próximo día 10 ante los burgaleses. Habrá, de nuevo, precios reducidos de entre 1 y 10 euros con la idea de que el Palacio de los Deportes de Riazor muestra la inmejorable imagen de las últimas semanas. Diego Epifanio está encantado con el apoyo de la grada y no quiere que se bajen de este carro en casa y fuera. “Quiero agradecer a la gente que ha venido (ante Menorca). Había un evento que podían hacer que la gente no viniese (el partido del Dépor Abanca), pero han estado aquí. Quiero pedir su apoyo y que nos acompañen a Ourense. Y el que no vaya o no pueda que venga al Palacio (frente a Tizona) porque lo necesitamos”, reafirmó el máximo responsable técnico naranja. Las expediciones se han hecho habituales en los últimos meses. Los aficionados han viajado a Torrelavega, a Logroño o a Madrid y ahora toca más cerca, a Ourense.