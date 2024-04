Diego Epifanio: “Yo no hago más que mirar para atrás todo el rato”

Pasan las jornadas, el Leyma sigue ganando, se mantiene como líder con dos triunfos de ventaja y solo cuatro partidos por delante, y Diego Epifanio no cambia el discurso. “Celebraciones cero”, dijo tras la victoria frente a Valladolid, serio, incluso cabreado por la actuación del equipo en el último cuarto. “Yo no hago más que mirar para atrás todo el rato”, dijo en relación a sus perseguidores. “Es verdad que estamos en una buena situación, sobre todo porque si a principio de temporada nos plantearan esto, firmaríamos todos sin ninguna duda. Pero yo creo que varios de los equipos que nos persiguen puede que no vuelvan a perder y eso nos va a exigir dar el máximo los cuatro partidos que quedan”, aseguró.

El técnico naranja desveló que varios miembros de la plantilla jugaron enfermos: “Entró un virus al vestuario. Alejandro Galán tuvo que pedir el cambio varias veces y varios tenían síntomas antes del partido. Nos va a tocar hacer un esfuerzo físico y mental”. En el apartado de la enfermería, también espera recuperar a Atoumane Diagne, lesionado en el tobillo. “Tiene un punto de dolor bastante fuerte. A ver qué nos dicen los médicos”.

Bien en defensa, peor en ataque

Sobre el partido, destacó el buen papel defensivo y reconoció que “ofensivamente” al equipo le costó encontrar el ritmo. “Es un mérito que con solo tres triples fuésemos siempre por delante y con ventajas cómodas”, valoró y se mostró “contento” por el número de asistencias, el rebote ofensivo y porque por primera vez fueron capaces de ganar tres partidos en una semana, así como por la aportación de Pablo y Álex Hernández, que aprovecharon sus minutos: “Son muy importantes en el día a día, para llegar bien preparados a los partidos. El vestuario se ha alegrado por ellos”.