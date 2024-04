Alicante, la primera parada para el Leyma

El Leyma tiene ante sí la oportunidad de su vida y el camino que pretende que le lleve a la ACB empieza esta noche (20.45 horas, LaLigaPlus) en el Pedro Ferrándiz de Alicante, una pista incómoda en la que habita un Lucentum duro pero irregular en los dos últimos meses. Cinco derrotas en siete partidos. El equipo naranja es líder, ocupa la plaza que da el acceso directo y cuenta con dos victorias de ventaja y el basketaveraje perdido frente a Burgos con cuatro duelos por delante (Alicante, Oviedo y Melilla, fuera; y Castelló en el Palacio). Epifanio está seguro de que algunos de los codiciosos perseguidores no fallarán, con lo que no queda otra que ganar, ganar y volver a ganar. Solo se puede permitir un fallo y espera que no sea en este primer envite frente al conjunto de Pérez Caínzos, uno de los primeros entrenadores que tuvo el Leyma en este ascenso gradual que les ha llevado a acariciar la élite.

El Leyma viajó a su destino con la duda de si Diagne estará en condiciones y cuánto podrá soportar su tobillo. El peor de los escenarios se alejó en los últimos días para esa articulación, a pesar de los gestos de dolor del 5. Si no puede jugar o no puede hacerlo a pleno rendimiento, tendrán que dar un paso al frente referentes como Huskic o Galán.

Además de Pérez Caínzos, el Leyma encontrará enfrente otro viejo conocido, Edu Gatell, con larga trayectoria en la segunda categoría nacional, con mil batallas en la pintura, pero que no se pudo asentar en A Coruña en sus primeros pasos. El que no está ya es Matiulionis, quien se mudó a Lleida con Javi Vega. También hay enemigos íntimos en el bando coruñés, ya que McDonnell tuvo parte de culpa en la derrota naranja del pasado ejercicio. El 3-4 norteamericano conoce a la perfección lo que se encontrará el Leyma esta noche. “Este año están jugando intensos, duros, y seguro que va a ser un partido súper chulo y divertido, súper rápido”, razonaba en una entrevista en LA OPINIÓN antes de centrarse en el escenario en sí. “En el Pedro Ferrándiz mola jugar, porque la afición empuja y siempre hay buen ambiente”, apunta con nostalgia y agradecimiento.

Epi también destacaba sus virtudes: “Son un equipo muy bien entrenado y muy bien pensado. Tienen una batería exterior brutal y un juego interior muy físico. Están haciendo un una gran temporada. No solo se trata de lo bien armados defensivamente que están y de su esfuerzo, sino que juegan un muy buen baloncesto, a muchas transiciones”.

El conjunto de Epi espera llegar más fresco físicamente después de que se le viese apagado ante un Real Valladolid al que, aun así, terminó por doblegar. Necesita esa exuberancia y mejorar su porcentaje de triples. El tiro exterior es siempre una de sus armas y precisa de ella para sentirse cómodo y para atosigar a sus rivales. La principal amenaza de Alicante, en tierra de nadie pero con el play off asegurado, será Bradley Davison, gran productor ofensivo. Le acompañan Adrià Rodríguez, Gudmundsson, Harris, Balint... La primera de las amenazas.