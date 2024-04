El Liceo, entre dos aguas el día de la vuelta de Bruno Saavedra

Amarrar lo que ya tiene, aspirar a lo que aún no es suyo. El Liceo recibe al Voltregà (sábado, 17.00 horas, Palacio de los Deportes de Riazor) en un partido con cuentas pendientes de la primera vuelta, en el que el equipo verde intentará amarrar la tercera plaza y luchar por la quimera de encaramarse a la segunda, en poder ahora mismo del Noia. El aliciente, más allá del clasificatorio y de llegar en pico a los play off, es que reaparecerá en el duelo Bruno Saavedra después de una grave lesión en los huesos escafoides de una de sus manos que le ha tenido seis meses fuera de las pistas. El compostelano, uno de los jóvenes más prometedores del mundo, fue la gran apuesta del Liceo en el mercado de fichajes y su baja le dejó huérfano durante muchas semanas. Poco a poco y, tras ir recuperando a otros jugadores, su vuelta ahora es un extra, justo antes del tramo decisivo de la OK Liga.

“El Voltregà es un equipo que se reforzó muy bien. Tienen a dos jugadores que estuvieron con nosotros (Álex Rodríguez y Burgaya)”. Juan Copa quiso elogiar a sus dos expupilos, justo los goleadores del partido de ida, y el nivel de un rival con el que el Liceo tuvo un fuerte roce en la primera vuelta. El equipo verde vio cómo aquel encuentro (2-0) estuvo suspendido varios minutos y se marchó de la pista al sentir que no estaba garantizada su seguridad. Fran Torres había recibido insultos racistas, según denunció entonces el club, y desde la grada eran continuas las recriminaciones y los gritos a los coruñeses. Solo se reanudó cuando la policía hizo acto de presencia.

Han pasado cuatro meses desde entonces y el Liceo es otro equipo. Entonces estaba en la octava plaza y se acabó quedando fuera de la Copa, pero tras una meritoria remontada, se ha colocado tercero. Ambicionan esa posición el propio Voltregà, también el Reus, el Calafell y el Alcoi. Esa es la plaza que pretende defender en estos tres partidos Juan Copa para tener ventaja de campo en los cuartos de final de la OK Liga y para evitar al Barça en unas hipotéticas semifinales. Ese es el primer objetivo, pero el Liceo también mira de reojo a esa segunda que ocupa el Noia. Parece complicado que pierdan seis puntos con nueve en juego. Eso sí, nadie quiere renunciar a esa ambición. Cuanto más se exija, más alto llegará, incluso a esa tercera, que hoy parece un mal menor y que hace meses era un tesoro a codiciar.

Hasta que llegue ese puesto definitivo para los play off, el equipo verde busca su lugar y disfrutar de pequeños triunfos como son volver a contar con Bruno Saavedra. Copa lo incluyó en una lista de 11, de la que aún debe hacer un descarte. Estará entre él y Guido Pellizzari. El santiagués está de vuelta, el Liceo lo celebra.