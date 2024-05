5-2 | Carballeira saca el orgullo verdiblanco ante el Voltregá

César Carballeira es puro ADN del Liceo. Y la demostración de carácter contra el Voltregá fue un nuevo ejemplo de que es el digno heredero de la furia verdiblanca. El coruñés, completamente desatado y apoyado por su incansable compañero en el crimen David Torres, ya recuperado para la causa tras su lesión y con el que forma una asociación patentada, dinamitó el partido. Una exhibición que Martí Serra cerró en la portería.

Los liceístas tuvieron que remontar, pero con una gran reacción en la segunda parte liderada sobre todo por el cinco evitaron que saltara la sorpresa en el Palacio de los Deportes de Riazor. El equipo local venció por 5-2 y puso el 1-0 en la eliminatoria de cuartos de final, por lo que viajará a Sant Hipólit el próximo sábado con su primer match ball de semifinales.

“No estamos para regalar nada a nadie”, dijo Juan Copa esta semana en una entrevista en LA OPINIÓN. Era un mensaje muy claro. Y no tenía que estar contento el entrenador verdiblanco de que nada más empezar el partido, la eliminatoria, el Voltregá se consiguiera poner por delante en un claro error de los suyos. Un regalo empaquetado y hasta con lacito con una pérdida en el centro de la pista que aprovechó Álex Rodríguez para lanzar la contra con Jordi Burgaya. De ex a ex y gol.

David Torres celebra un gol. / Iago López

Había pasado poco más de un minuto. Y el Liceo tenía que activar ya el plan remontada. Empezar a meterle revoluciones con transiciones rápidas, un juego directo con el que llegaban una y otra vez a la portería contraria donde Oriol Codony se defendía también una y otra vez. Cuando el rival tiene el día, un recurso es intentar sorprenderle con rechaces, despistarle de la trayectoria de la bola. Fue como Pablo Cancela hizo el empate. Tras varios remates en el área, el coruñés disparó fuerte a la red. Y aún pudo hacer otro a continuación cuando punteó uno de los misiles de Carballeira.

Pero de nuevo llegaron los regalos. Tanto que había costado empatar para que en una jugada prácticamente aislada, con un despiste generalizado en defensa, Humbert Serra se quedara solo por la izquierda y batiera al otro Serra, al del Liceo, Martí. El Voltregá estaba sacando petróleo. Dos errores. Dos goles. Mientras el Liceo era muy superior en el cuerpo a cuerpo. La recta final de la primera parte fue una ofensiva constante de los locales, completamente verticales. Las dos ocasiones más claras fueron para el capitán. Primero se estrelló contra el palo. En la siguiente le llegó un rechace en la frontal del área, parecido al de Pablo Cancela en el gol, pero no chutó a la primera y a los defensores les dio tiempo a echársele encima. El Liceo perdía 1-2 al descanso.

Público en el Palacio de los Deportes de Riazor, para ver el Liceo-Voltregá. / Iago Lopez

Si hubo o no arenga en el descanso de Juan Copa quedará para la intimidad. Pero hubo un jugador que en la segunda parte salió a merendarse al que se le pusiera por delante. César Carballeira ofreció gratis y en directo un máster en motivación. Marcó un gol desde el centro de la pista a los 19 segundos de la reanudación. Era el empate a dos. Pero es que el coruñés estaba en todas las partes de la pista y no dejaba respirar a los jugadores del Voltregá, que siempre que le tenían encima no podían hacer otra cosa que perder la bola. Y si la robaba, se iba imparable al ataque. Protagonizó una ocasión con Torres que acabó con ambos en la red que rodea la cancha, rompiéndose uno de los palos que la aguantan, y aunque se volvió a enganchar, fue un quebradero de cabeza el resto del partido.

En medio del festival verdiblanco, Gerard Teixidó hizo temblar la portería de Martí Serra con un disparo repelido por el palo. Y lo que es el deporte, del posible 2-3 se pasó al 3-2 en la jugada siguiente. César y Dava. Dava y César. Sociedad letal. Lo cocinó Carballeira. Lo marcó Torres. El Liceo culminaba la remontada. Aunque después le tocara sufrir hasta el final. No aprovechó la azul a Álex Rodríguez ni con la directa del capitán ni en los dos minutos en superioridad. Y sumó dos nuevos palos a su colección de Cancela y Ricart. En los últimos diez minutos también subió el ritmo el Voltregá, intentando sorprender desde lejos a Martí Serra, que no dio signos de debilidad. Resistió también en la directa de Burgaya por la décima. Y aguantó el Liceo la rotación en la que les tocó descansar a César y Dava. Fue clave. Y ya en la recta final, sentenció con un tanto de Ricart, asistencia de Carballeira. Y con otro de Torres, a puerta vacía, pero marchándose de hasta tres rivales.