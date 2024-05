Louzán, sobre Riazor como sede para el Mundial: “Aún hay mucha tela que cortar”

La carrera por convertirse en una de las sedes del Mundial que albergará España junto a Portugal y Marruecos en 2030 continúa abierta y con Riazor como uno de los aspirantes junto a otras 14 candidaturas. El proceso aún no se ha resuelto, a falta todavía de que se defina la cifra definitiva de estadios españoles que se convertirán en uno de los escenarios del torneo. “Hay mucha tela que cortar antes de que esto pueda llegar a buen puerto”, resumió el presidente de la Federación Gallega, Rafael Louzán, acerca de las posibilidades del estadio coruñés.

Louzán y García Diéguez, ayer en Riazor. | // GERMÁN BARREIROS / ROLLER AGENCIA / M. Otero

La RFEF manejaba un número inicial de once, pero podrían reducirse a nueve. Los hay fijos, como el Santiago Bernabéu, el Camp Nou, el Wanda Metropolitano o La Cartuja, lo que aumenta significativamente la competencia para la candidatura presentada por el Ayuntamiento. Riazor se sometería a un ambicioso plan de reforma para aumentar el aforo por encima de los 48.000 espectadores. Haría falta una inversión cercana a los 90 millones de euros (incluyendo presupuesto de ejecución, gastos generales, beneficio industrial e IVA) para que la ciudad se convirtiera en una de las sedes y le ganara la carrera al resto de aspirantes. La documentación de la candidatura ya la posee el comité organizador, pero la decisión no será inminente, según advirtió ayer Louzán.

“Aún estamos trabajando, todavía es prematuro para que se pueda concretar algo en ese aspecto. Sabéis que hay 15 ciudades candidatas a albergar una sede del Mundial en España. Calculo que entre nueve y once van a ser a las que se les conceda la organización de este evento”, recordó el presidente de la Federación Gallega en un acto ayer en el estadio en el que presentó el trofeo de campeón de Primera RFEF por el que peleará el Deportivo ante el Castellón la próxima semana.

A Coruña no solo tiene la competencia de Gijón, San Sebastián, Bilbao, Zaragoza, Valencia, Murcia, Málaga y Las Palmas, sino también la de Vigo. Balaídos es otra de las candidaturas, lo que reduce las posibilidades por el hecho de que parece complicado que Galicia cuente con dos sedes muy cotizadas de cara a esa cita mundialista que se celebrará dentro de seis años. “De momento estamos con muchas reuniones. Yo en lo que puedo estoy intentando mediar entre las dos ciudades y la Federación. De momento es prematuro, estamos en contacto permanente con la FIFA también, pero hay mucha tela que cortar antes de que esto pueda llegar a buen puerto”, insistió Louzán.

El presidente de la Federación Gallega tampoco aclaró las posibilidades de que la comunidad pueda contar con dos sedes en el Mundial y que tanto Riazor y Balaídos sean elegidas. “Ahora mismo están las 15 ciudades y ojalá puedan ser las dos, si no son dos que sea una y si no veremos finalmente lo que pasa”, manifestó Louzán.

García Diéguez: “Queremos ganar la copa, va a ser el único año en el que vamos a poder hacerlo”

El presidente de la Federación Gallega, Rafael Louzán, se pronunció sobre la candidatura de Riazor en una comparecencia junto al mandatario del Deportivo, Álvaro García Diéguez, en el que presentaron el trofeo de campeón de Primera RFEF que disputará el equipo blanquiazul contra el Castellón el miércoles y el domingo de la próxima semana. “Estamos convencidos de que si queremos ganar esa copa este año va a ser el único en que vamos a poder hacerlo, porque no vamos a volver, y ojalá sea así, a la categoría”, afirmó el presidente deportivista en un acto en el que no admitió preguntas tras lo ocurrido con el convenio de Riazor y no aclaró el programa de celebraciones por el ascenso que se desarrollará el sábado después del partido contra el Real Unión. “Este trofeo redondearía la temporada y sería un símbolo de nuestra andadura en la categoría. Atrás quedan temporadas duras de play off que no deben caer en el olvido para dignificar lo conseguido esta temporada”, añadió García Diéguez. El presidente reconoció que la temporada había sido “tremendamente compleja”, a pesar del desenlace final.