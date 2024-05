Pablo Cancela: "Va a ser una una eliminatoria de mucha dureza física"

Pablo Cancela (A Coruña, 1988) y Jordi Bargalló (Sant Sadurní d’Anoia, 1979) cruzaron sus trayectorias. Un coruñés que tuvo que hacer casi toda su carrera fuera y un catalán de adopción sempiterno capitán del Liceo, del que es el segundo máximo goleador de la historia. Ambos se hicieron amigos cuando coincidieron en el Oliveirense portugués. Desde entonces, cada verano imparten juntos un campamento que en pocas semanas agota sus inscripciones. Las semifinales del play off enfrenta a los dos veteranos de Liceo y Noia antes de su tradicional cita estival.

Primer escollo, el Voltregá, superado. ¿Cómo valora la eliminatoria de cuartos?

Como equipo fuimos superiores en casi todos los momentos de la eliminatoria. Ellos tuvieron sus posibilidades en el primer tiempo del primer partido._Supimos sobreponernos y la estrategia que teníamos se cumplió y conseguimos pasar.

En el primer tiempo del primer partido y en el segundo tiempo del segundo.

El primer tiempo del primero sobre todo porque se pusieron por delante._En el segundo del segundo ellos se acercaron, pero nosotros mentalmente estábamos muy preparados y supimos mantener la calma y resolver.

¿Era importante mantener la cabeza fría sobre todo después del vídeo publicado por la peña del Voltregá?

El vídeo de los aficionados del Voltregá no tenía mucho sentido porque es incitar a cosas que no tienen que pasar dentro de un pabellón. En este momento es muy importante que mantengamos todos la calma porque cualquier detalle puede decantar la eliminatoria. Lo primero que tenemos que tener es cabeza, mantener el plan de juego y seguir las indicaciones del míster. Fue un partido caliente, cuando salimos hubo un poco de problemas, pero al final en cuanto a juego fue bien.

¿El Liceo habló en la pista?

Nosotros hablamos en la pista. Después del año que llevamos nos toca también disfrutar. Nos quedamos fuera de la Copa y parece que el Liceo por ser el Liceo tiene que hacerlo fácil. Ahora vamos a por el siguiente.

¿Cómo espera el duelo contra el Noia?

Va a ser una eliminatoria dura, sobre todo en cuanto a dureza física. Ellos van al cuerpo a cuerpo, son bastante agresivos (siempre dentro del deporte), y con mucha experiencia. Intentan marcar su territorio. Esto trata de meter la bola en la portería contraria más veces que ellos y vamos preparados.

¿Decidirán los porteros?

El mejor portero lo tenemos nosotros. Lo tendrá que demostrar en la pista, pero creo que el mejor es el nuestro. Nosotros también tendremos que ayudarle para que él pueda rendir lo máximo posible e intentar no encajar, que sería lo ideal. Peor también hay un montón de jugadores con mucha calidad. Los pequeños detalles van a ser los que van a marcar la eliminatoria.

El Noia ha hecho una gran temporada.

No se le puede quitar ningún mérito al_Noia, ya parte con ventaja porque cuenta con el factor cancha a favor y se lo ha ganado. Le damos la enhorabuena por eso, pero ahora vamos a intentar cambiar todo lo que ha pasado durante el año. Espero partidos muy similares, pero nosotros después de pasar momentos muy duros, nos hemos hecho más fuertes. Yo creo que la clave será intentar ganar allí algún partido.

¿A Jordi Bargalló prefería no tener que verle hasta el campus de verano?

Uno de los dos por lo menos va a estar en la final. Pero en la pista no va a ser mi amigo.

Son los dos veteranos de sus equipos.

Pero en su equipo hay algún otro veterano que también sería el veterano de mi equipo (se ríe). No voy a decir nada nuevo de él, lleva toda la vida siendo un jugador increíble y marcando las diferencias. Lo he admirado siempre, lo que pasa es que después se convirtió en un amigo, tuve esa suerte. Él aporta mucho a los jóvenes y yo aquí intento hacerlo lo mejor posible para ayudar al equipo. No hay comparación posible.

¿Cómo califica su temporada?

No me voy a esconder. Mis números no han sido los que todos esperábamos y no voy a dar ningún tipo de excusa. Lo único que puedo decir es que estoy trabajando como un animal para intentar darle la vuelta a esta situación. El sacrificio es una de mis principales virtudes. Y yo creo que he empezado con buen pie el play off y espero que siga así. Todavía no se acaba esto. Me queda el play off y toda la temporada que viene y estoy centrado en seguir en la buena línea.

¿El objetivo es la final?

El objetivo es ganar todos los partidos que podamos y por eso es estar en la final. Si ganásemos el primer o el segundo partido allí, le daríamos la vuelta al factor cancha._Aún perdiendo los dos vamos a seguir vivos. Pero en nuestra cabeza está el ir ya a por el primer partido del viernes.

