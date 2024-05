6-7 | Ensalada de goles hacia semifinales

El Liceo ya está en las semifinales del play off por el título de la OK Liga, donde le espera el Noia, después de eliminar ayer al Voltregá. Por la vía rápida, que no sencilla. Porque si en el primer partido tuvo que remontar, en el segundo le tocó sudar porque llegó a tener tres goles de ventaja (1-4) y dos (4-6 y 5-7) y sin embargo sufrió hasta la bocina porque los blanquiazules nunca bajaron los brazos. También notaron los verdiblancos que tuvieron que jugar muchos minutos de la segunda parte sin César Carballeira, que sufrió un pinchazo en la espalda. Y sin él, perdió contundencia atrás, lo que suplió con mayor eficacia ofensiva con David Torres en formato killer. No habrá partido el martes. Pero sí el viernes. Será en Sant Sadurní. El domingo, otro. Y la serie se trasladará a A Coruña el viernes 7 de junio y si hace falta un cuarto partido, el domingo 9.

Empezaba el choque igual que el anterior, con el Voltregá poniéndose por delante en una acción con un poco de suerte, porque la bola rematada por Gerard Teixidó entró llorando, despistando a Martí Serra. Y siguió también como el del domingo, con el Liceo consiguiendo ponerse a la par, esta vez con un chut de César Carballeira, que prolongaba su racha en la serie. Y fue a partir de entonces cuando se rompió el guión, porque los verdiblancos dominaron por completo el resto de la primera parte y, sobre todo, fueron mucho más eficaces. Los árbitros intentaban que no se caldeasen los ánimos con una doble azul a Tomas Pereira y Aleix Molas por un encontronazo en el área. Y fue precisamente en el área donde se impuso el conjunto coruñés. En la propia con paradas de Serra, incluso ayudado por el palo. Precisamente, el poste evitó que los locales se pusieran por delante y en la jugada siguiente, David Torres no perdonó la contra. Y ocurrió algo similar unos minutos más tarde. Palo del Voltregá y a continuación, Sito Ricart definió frente a Codony para el tercero. Y todavía quedaría un cuarto antes del descanso, con un disparo lejano marca de la casa de Tomas Pereira.

Segundo tiempo de infarto

Quedaba mucho por delante pero el partido, y la eliminatoria, parecían sentenciados. Pero los 25 minutos de la segunda parte dieron para mucho. El Voltregá no había dicho su última palabra. En cinco minutos, otro tiro al palo, el tercero, y dos goles, de Álex Rodríguez, con el pie, pero que los colegiados concedieron, y otro de Eric Vargas (3-4). El Liceo tenía que bajar revoluciones. Entrar en un correcalles no le convenía. Sí jugar con calma, como en la primera parte. Frenó así la euforia local. Y fue más listo, esperando al error del rival.

Bruno Saavedra se encontró con una bola a media pista. En la contra, marcó el quinto. Celebró con rabia, golpeando la valla con el stick. Los árbitros no se lo perdonaron. Azul. En inferioridad, David Torres anotó el sexto a la contra. Y ni así quedó sentenciado el duelo. Porque Álex en apenas medio minuto hizo dos goles, uno de penalti (5-6). Serra apareció para evitar el empate mientras se calentaba el ambiente, con parte de la afición que saltó de la grada y se puso en la valla, amenazando a David Torres. Al capitán le va la marcha y esto fue gasolina que le empujó para el séptimo, de nuevo de pescador, a la contra. Quedaban tres minutos. Y tampoco tuvo tranquilidad el Liceo. Cuando faltaban 30 segundos Molas volvió a dejar a un gol a los suyos. Y sin portero, luchando hasta el final, los catalanes aún chocaron una vez más con el palo.

El Noia superó en la prórroga al Igualada

Ya hay tres equipos en las semifinales del play off por el título de la OK Liga y hoy se espera al cuarto. El cuadro va tomando forma, con el enfrentamiento entre el Liceo y el Noia por un lado y por el otro, con el Reus esperando al vencedor de la eliminatoria entre el Barça y el Sant Just —hoy se disputa el segundo duelo—. Los cabezas de serie cumplieron con los pronósticos y por la vía rápida. El Liceo eliminó al Voltregá y el Noia hizo lo propio con el Igualada, al que venció primero como local (6-3) y ayer como visitante necesitó ir a la prórroga para deshacerse de los arlequinados por 4-6. El Reus, por su parte, dejó por el camino al Calafell. Venció con claridad tanto la semana pasada (3-0) como ayer a domicilio, con victoria por 3-5. Si se sigue imponiendo la lógica, se citará con el Barça, aunque los culés tienen que jugar hoy contra el San Just (16.15 horas), que intentará dar la sorpresa.