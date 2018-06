Un mes para arrancar, todo por hacer

En treinta días volverá a Abegondo el sonido de tacos. Arranca el 9 de julio el Dépor de Carmelo, el que se espera que sea el del regreso a la máxima categoría, pero antes aún tiene mucho trabajo por delante en una planificación deportiva aún embrionaria, lastrada por la adaptación de una plantilla pensada para Primera y que tendrá que competir en Segunda. La inclusión de cláusulas en los contratos de los jugadores en las que los sueldos se reducían en caso de descenso hace que el club no esté ahogado para adecuarse a un límite salarial que bajará drásticamente. A cambio de esa caída en los emolumentos, los futbolistas tienen algunas prebendas como la reducción de las cláusulas de rescisión o la posibilidad de salir cedidos gratis y sin límite de fecha a un equipo de Primera, un aspecto que condiciona y dificulta planificar con celeridad. A la espera de concretar también la llegada para el banquillo de un Natxo González que está disputando el play off de ascenso con el Zaragoza, este puzle cuenta también la pieza de un Fabril pujante que se quedó a las puertas del ascenso honorífico y en el que hay muchas materia prima que llama a las puertas del primer equipo. Futbolistas como Edu Expósito, Francis, Mujaid o Diego Caballo piden paso.

Hasta ahora, además de la llegada del director deportivo, el equipo coruñés solo ha podido cerrar el fichaje de Dani Giménez para la portería y la salida de Andone y Çolak a la Premier y al fútbol saudí por la vía de acuerdos con los clubes de destino. El fin de la competición en Segunda División acelerará muchas operaciones ya en marcha.

EBanquillo. El Deportivo apuesta fuerte en la búsqueda del relevo de Clarence Seedorf, al que hace semanas se le comunicó que no seguiría a pesar de haberse ofrecido. Carmelo tiene atado a una de las sensaciones de Segunda: Natxo González. Su llegada se producirá cuando el Zaragoza acabe su lucha por subir a Primera División.

EPortería. Koval acabó su cesión y Rubén había renovado por un año al jugar 25 partidos, pero el descenso desactivó esa ampliación. Queda Tyton con contrato, aunque es transferible y no se descarta que rescinda. La única llegada es la de Dani Giménez, Francis será el tercer portero a la espera del Mundial y se busca otro futbolista más.

EDefensa. Valentín parece el único fijo. Juanfran, Sidnei, Schär, Albentosa y Luisinho están en el mercado y condicionan que futbolistas como Saúl o Caballo tengan un hueco. La salida del brasileño se ve frenada por su pasaporte y el suizo está pendiente de Rusia. Pueden salir a última hora. Carmelo quiere que Róber vuelva con galones.

EMedia. Si el Sporting no sube, Álex es un fijo. Çolak ya ha salido. Edu tiene ficha del primer equipo, aunque ahora mismo es una zona con excedente en todas las demarcaciones y que deja en el aire los movimientos de mercado. Borges y Krohn-Dehli están en el Mundial y cuando termine su participación, pueden tener más pretendientes.

EAtaque. Con Andone traspasado y Lucas de regreso al Arsenal, Borja Valle es el único ariete con contrato y la próxima semana habrá cumbre para ampliarle su vinculación. Buscan dos arietes más y debe decidir sobre Ismael Díaz.