Confianza en que las salidas de Tyton y Guilherme "no se alarguen"

Guilherme y Tyton siguen trabajando con el resto de la plantilla a la espera de que se confirmen sus salidas del equipo. Ninguno de los dos participó en el amistoso del miércoles ante el Lugo y tampoco lo harán en el de mañana contra el Oviedo que cerrará la pretemporada.

El entrenador deportivista, Natxo González, es consciente de que ninguno de los dos tienen hueco en el proyecto y por eso los ha excluido de las convocatorias para los compromisos más recientes. El técnico aguarda que su situación se solucione con brevedad, pero al mismo tiempo puntualiza que ninguno representa ningún problema en el "día a día" del equipo.

"Se va acercando el día final del mercado y obviamente el jugador si quiere salir se puede poner más nervioso. Son dos jugadores con posibilidad de salir y ojalá no se alargue más en el tiempo, pero no me genera problemas en el día a día", manifestó el entrenador blanquiazul sobre la situación que atraviesan el portero polaco y su compañero.