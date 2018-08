Nuevo Dépor sin Borges

El Deportivo se queda sin Celso Borges para luchar por el ascenso. El costarricense ultima su salida para fichar por el Göztepe turco, que le ofrece unas condiciones económicas incomparables a las que tiene en A Coruña. Para hacerse con sus servicios el club otomano pagará la cantidad pactada en su cláusula de rescisión, próxima al millón y medio de euros. La operación está muy avanzada, pendiente de cerrarse de manera definitiva y de que los clubes intercambien todos los documentos para, a continuación, proceder a darle carácter oficial. De esta forma, Natxo González pierde a uno de los futbolistas que estaban llamados a liderar el nuevo proyecto blanquiazul en Segunda.

El Dépor fichará un recambio para equilibrar una zona del campo en la que el técnico tiene previsto alinear a tres pivotes a la vez. Natxo tenía esperanzas de que el tico se quedara pese a ser un futbolista muy apetecible en el mercado, y más tras haberse revalorizado en el Mundial. También el director deportivo, Carmelo del Pozo, y el presidente, Tino Fernández, se habían mostrado esperanzados por acabar reteniendo al costarricense, que en mayo cumplió 30 años. Sin embargo, finalmente hará las maletas para firmar un suculento contrato y comenzar una nueva aventura en el fútbol turco.

Borges, al que le quedaba un año de contrato con el Deportivo, llegó a A Coruña en enero de 2015 y en tres temporadas y media disputó 107 encuentros con la camiseta blanquiazul, en los que anotó 15 goles. Destacó desde el primer momento por su gran compromiso y profesionalidad, hasta el punto de convertirse en uno de los hombres más respetados en el vestuario, lo que le llevó a asumir una de las capitanías desde el pasado verano. Antes que Celso Borges, este verano salieron del Dépor otros seis futbolistas que tenían contrato en vigor: Luisinho, Andone, Çolak, Juanfran, Schär y Sidnei.

El mundialista se ejercitó ayer por la mañana en Abegondo a las órdenes de Natxo González, quien no lo incluyó en el teórico equipo titular con el que ensayó de cara al estreno liguero del viernes en el Carlos Belmonte de Albacete. Borges se reincorporó ayer al grupo después de haber trabajado al margen desde el pasado viernes debido a unas molestias en los aductores que le apartaron de la convocatoria para el último amistoso de pretemporada, contra el Oviedo, disputado el pasado sábado en Foz.

El tico completó el entrenamiento con normalidad pero en los ensayos tácticos no entró en el equipo titular, sino que formó con los teóricos suplentes. Consciente de la salida inminente del mundialista, Natxo recompuso el centro del campo con Mosquera, Álex y Krohn-Dehli, que apuntan al once que debutará dentro de tres días. En la línea defensiva, el técnico eligió a David Simón, Domingos Duarte y Pablo Marí, con Saúl en el lateral izquierdo ante la ausencia de Dubarbier, quien no acudió a Abegondo por culpa de una gastroenteritis. En ataque formaron Pedro Sánchez, en la mediapunta, más Fede Cartabia y Quique González como pareja de delanteros. Natxo alternó en la portería a Ortolá, Dani Giménez y Tyton. El meta polaco sigue pendiente de concretar su salida, al igual que Guilherme. Ortolá es el que parte con ventaja para empezar la Liga como titular bajo palos.