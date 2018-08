Natxo: "Estoy decepcionado porque teníamos el partido muy controlado"

El Deportivo comenzó la aventura en LaLiga 123 en el Carlos Belmonte cosechando un empate a un gol tras una discutida pena máxima que para el técnico blanquiazul Natxo González fue la clave del choque: "Estoy decepcionado. Teníamos la victoria ahí, el partido controlado y con la acción del penalti que supuso el 1-1 todo cambió. Te empatan, te quedas con un jugador menos y solamente puedes defender y esperar a que acabe el partido". Esta primera jornada de liga acabó con un sabor agridulce por un lado estaba la buena imagen ofrecida y por otro los dos puntos perdidos. Sin embargo el técnico del Deportivo Natxo González quiso destacar el trabajo de todos sus jugadores: "Si queremos llegar al objetivo final tenemos que sumar y aportar todos y paralelamente ir consiguiendo buenos resultados", explicó el míster.

Uno de los jugadores que vivió el descenso la pasada temporada en el vestuario deportivista y que sigue en la plantilla es Fede Cartabia, quien salió en el once titular y fue sustituido en el minuto 67 de encuentro. En la sala de prensa el técnico del equipo coruñés explicó la razón de este cambio imprevisto: "Fue por una torcedura de tobillo. Era el que nos estaba dando más cosas en los últimos metros", lamentó Natxo.

En la tarde de ayer, el Deportivo hizo público el fichaje del jugador canario José Vicente Gómez Umpiérrez, que refuerza el centro del campo del equipo. Sobre él también habló el técnico del conjunto coruñés: "Era un jugador que queríamos, su llegada es una buena noticia. Estábamos algo escasos en esa posición de mediocentro, necesitábamos a un jugador de otro perfil y Vicente nos va a ayudar en presencia. Además, aportará mucho en el juego aéreo", analizó González.

Eneko Bóveda

También dio su parecer sobre el empate cosechado en Albacete el central vizcaíno del Deportivo Eneko Bóveda, quien no quiso hablar sobre la actuación arbitral, "es algo que no me gusta hacer. Estaba muy cerca de la jugada y no pensaba que lo fuese a pitar. No estamos contentos con el resultado, nuestra sensación es que estábamos muy bien plantados y que el resultado iba a caer de nuestro lado pero después de esa jugada todo cambió ", explicó.

Una vez finalizado el encuentro, el director deportivo del club Carmelo del Pozo reveló una conversación que acababa de tener con el jugador danés del equipo blanquiazul Krohn Dehli, expulsado tras la jugada del penalti: "Me comentó que le había dicho al árbitro que era muy malo". Sobre posibles salidas antes del cierre del mercado, Del Pozo aseguró que el club "no va a aguardar a que los jugadores se decidan. El Deportivo tiene suficiente poso y solvencia para no tener que esperar".