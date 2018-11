"El gol lo tengo siempre presente, igual que conseguir que el equipo fluya"

Carlos Fernández (Sevilla, 1996) aterrizó en el Deportivo este verano a última hora como una de las más firmes promesas del vivero sevillista. En tiempo récord logró adaptarse al equipo blanquiazul y al novedoso sistema de Natxo González hasta afianzarse como titular. Suma cinco goles en nueve partidos, incluido un triplete contra el Elche, al mismo tiempo que destaca por su participación en el juego del equipo.

- ¿Se imaginaba el papel que está teniendo en el equipo?

-Está claro que cuando uno sale por primera vez de casa toma la decisión por algo. Lo que esperaba o soñaba era esto, pero es cierto que no me imaginaba que fuera tan rápido. Fue un proceso que se aceleró por las lesiones de Quique y de Borja y la convocatoria de Christian con su selección, Fede (Cartabia) también estaba lesionado... y me tocó entrar.

- Y desde entonces no se ha movido del equipo titular...

-No puedo pensar que soy un fijo. Con el equipo que tenemos no te puedes relajar en ningún momento y la temporada es muy larga, va a haber momentos para todos los compañeros y para sentirnos importantes. Los que están teniendo menos minutos para mí tienen la misma importancia que los que estamos jugando.

- Ha tenido que adaptarse también en un tiempo récord a una forma muy particular de jugar...

-Para mí fue la primera vez en un sistema así, con rombo, y al principio tenía que estar más atento para asimilarlo y adaptarme. En mi caso no tuve mucho tiempo, pero fue clave el cuerpo técnico y cómo me hicieron entender las situaciones que se generaban en el juego. Estoy muy agradecido en ese sentido porque tanto los técnicos como los compañeros me lo han puesto todo en bandeja.

-¿Qué exige un sistema así a un delantero?

-Tienes que tener capacidad para adaptarte a todo. Por nuestro juego, cuando tenemos el balón, nos sentimos muy cómodos creando superioridades en todas las zonas del campo, pero también nos toca jugar en los intervalos que aparecen entre los centrales y laterales para dar profundidad y continuidad al juego.

-En ese papel y siendo delantero, ¿qué es más importante, el gol o la participación en el juego?

-Alguien más ajeno al fútbol o que no es el entrenador está claro que se fija más en el gol, pero hoy en día está a la vista que hay muchísimos delanteros que no solo aportan goles. Hay partidos de todo tipo, en los que no vas a conseguir tener ocasiones o en los que el contrario te va a someter y hay que tener recursos para ese tipo de situaciones y aportar más cosas al equipo. Está claro que el gol en un delantero te sube dos puntos en la nota final y es algo que siempre tengo presente, igual que otras cosas que hay que hacer para que el equipo juegue bien, fluya y tenga ocasiones. Marcar no es una cosa que me quite el sueño porque unas veces me tocará a mí, otras a Quique, otras a Borja, otras a Christian...

-¿En qué tipo de delanteros se fija más?

-En todos, cada uno tiene unas características y hay que aprender de todos. Hay que aprender de un delantero de área y del que genera muchísimo para los otros compañeros, que le da continuidad al juego y que hace que su equipo pueda tener cinco o seis ocasiones más cada partido. Tampoco creo que a mí se me califique como ese tipo de delantero. Aunque mi estilo de juego sea más vistoso, llevo cinco goles.

- ¿Es un delantero con alma de mediapunta?

-Es verdad que he jugado en otras categorías en esa posición, pero donde más cómodo me siento es de nueve. Dependiendo de las circunstancias del partido o en situaciones adversas con el resultado en contra y en las que necesitamos más presencia arriba, podría acabar en esa posición si el entrenador quisiera.

-Su compañero Domingos sostiene que lo importante ahora no es la clasificación, sino mantenerse en la zona de cabeza, ¿coincide?

-Totalmente, y más en una competición tan larga. Lo importante es seguir puntuando, mantenerte arriba y estar en ese pelotón porque hay que conseguir un buen colchón de puntos para los partidos fundamentales de final de temporada.

-¿Cómo les supo el punto de Las Palmas?

-Ahora la clave es puntuar, aunque el otro día fuéramos superiores tanto en la primera como en la segunda parte. Nos tocó remar después de una acción que también fue acierto de ellos, pero empatar fue una muestra de fe y de entrega.

-Ahora contra el Oviedo se enfrentarán a otro candidato más al ascenso...

-Es que ésta es una de las ligas más competitivas de la historia de la Segunda División. Va a ser un partido como el resto, en el que cualquiera te pone las cosas difíciles. Hay muchos equipos con un potencial muy fuerte que seguramente van a estar peleando hasta el final, pero sería un error pensar en lo que va a pasar más allá de este partido.

-Muchos ya se preguntan dónde va a estar Carlos Fernández el año que viene...

-Lo que necesitaba eran oportunidades para crecer y ser mejor futbolista. Estoy centrado en el presente, en el Deportivo y en el partido del fin de semana. Lo que pase en el futuro ya se verá, el fútbol pone a cada uno en su sitio siempre.