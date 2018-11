Riazor para mantener la racha

En momentos de incertidumbre, nada ha funcionado mejor como remedio para el Deportivo esta temporada que Riazor. No es que el conjunto de Natxo González regrese a su estadio en una situación comprometida después de un empate en Las Palmas endulzado por el gol sobre la bocina de Domingos Duarte, pero el ritmo de la cabeza de la clasificación le obliga a conseguir victorias para no descolgarse del resto de aspirantes. Esta tarde (20.30 horas) recibirá a otro de esos conjuntos que se postulan a lograr una plaza en Primera División la temporada que viene.

El Oviedo aterrizará en Riazor animado por la posibilidad de lograr un resultado que le permita engancharse a la zona noble de la clasificación, pero al mismo tiempo consciente de que los deportivistas tan solo han cedido un empate este curso como locales. Fue ante el Málaga, otro de los máximos aspirantes, en un partido en el que sin embargo dominaron como acostumbran en sus compromisos ante sus aficionados.

En Riazor aparece la versión más convincente del equipo de Natxo, en el estadio blanquiazul afloran sus mayores virtudes y se difuminan los defectos que expone a domicilio, donde le cuesta más dominar y llevar la manija. Le ocurrió la jornada pasada en Las Palmas, donde a pesar de eso rescató un empate que le permitió ampliar a siete la racha de partidos que permanece invicto desde el tropiezo contra el Alcorcón.

El Deportivo, sin embargo, mira con desconfianza a una clasificación en la que todavía no ha conseguido ocupar los puestos de ascenso directo. Para eso necesita sumar, aprovechar los partidos como local e imponerse a rivales con la etiqueta de aspirantes.

En el planteamiento de Natxo González, que esta tarde regresará al banquillo después de cumplir su sanción de dos partidos, no se vislumbran demasiados cambios con respecto al encuentro en Las Palmas. No estará Pedro Sánchez, lesionado, y lo más probable es que Carles Gil vuelva a la mediapunta por delante de Cartabia. El argentino podría volver a una convocatoria después de su lesión, pero no parece que el técnico arriesgue colocándolo como titular dados sus precedentes físicos.

Caballo se perfila como titular en el lateral izquierdo por delante de Saúl y la otra incógnita, como cada semana, reside en el centro del campo, aunque Álex Bergantiños, Vicente Gómez y Edu Expósito podrían repetir.