Natxo: "Cuidadín porque aquí cuando sacas pecho, enseguida te lo meten"

Natxo González huye de la euforia. Valora la victoria ante Osasuna, pero recuerda que solo es un partido y queda mucho camino por recorrer. Tras 15 jornadas, no hay nada hecho. "Hemos ganado un partido. No nos volvamos locos. Anda que no nos queda nada por delante... No nos equivoquemos. Somos fiables en casa pero cuidadín porque aquí cuando sacas pecho enseguida de lo meten", recalcó el técnico del Deportivo.

Le llueven los elogios también por parte del rival, cuyo técnico, Jagoba Arrasate, ve al equipo coruñés seguro en Primera la próxima campaña. "Os preguntáis si va a ascender e igual la pregunta es cuándo va a ascender", dijo sobre el Dépor, unas palabras que Natxo agradece pero no significan demasiado. "Es muy fácil desde el otro lado lanzarlo y dejarlo ahí. No me quita el sueño. Agradezco a Jagoba que hable así de nosotros pero seguro que si él estuviera en mi posición diría lo mismo que digo yo. Voy a cenar a gusto, tomarme una cervecita o dos y desde mañana [por hoy] empezar a preparar el partido contra el Rayo [Majadahonda]", añadió el técnico vitoriano, que considera anecdótico el liderato provisional del Deportivo. "Claro que me gusta verme líder pero lo que me gusta es que serlo en la jornada 42. Me voy feliz pero no tenemos prisa. Me hace feliz haber ganado, pero no especialmente estar líder", zanjó Natxo. Además, dedicó elogios a Fede Cartabia, un futbolista "distinto" y a la vez "desordenado", que tiene mucho margen de mejora: "Si conseguimos ordenarlo un poco, va a ser la leche".