El Dépor, con un ojo en Málaga y otro en Albacete

Una jornada de multifútbol para el Dépor. Queda aún mucha Liga y desde la semana pasada el equipo coruñés depende de sí mismo para regresar a Primera División, pero durante los próximos meses jugará en el campo propio, donde se ganará los puntos, y en los ajenos, donde sus rivales pueden empinarle la cuesta del ascenso con sus triunfos o allanarle el camino con sus derrotas. Este fin de semana se enfrentan entre sí los cuatro equipos que le rodean en la clasificación, una fecha para que sus contrincantes se resten puntos en duelos directos y para que los hombres de Natxo saquen la cabeza justo en la antesala de dos partidos consecutivos en Riazor antes de cerrar 2018 en el Ramón de Carranza.

El primer ojo lo tendrá hoy a las 18.00 horas el Dépor en La Rosaleda, donde el Málaga recibirá al Granada. Se miden entre sí el tercer y el cuarto clasificado. El equipo de Muñiz ha tenido problemas en las últimas semanas para sacar sus partidos a domicilio, situación en la que sumó ocho puntos de los 24 disputados hasta estos momentos, pero en La Rosaleda es otra cosa y lleva esta campaña liguera un pleno de siete triunfos. Ahora tienen la oportunidad de prolongar la racha ante un Granada que fuera del estadio Nuevo Los Cármenes venció en este curso tres partidos, empató dos y perdió otros dos.

Muñiz afrontará el choque con cinco bajas por lesión, las de Adrián González, Álex Mula, Juankar, Luis Hernández y Koné. La ausencia de Adrián podría ser reemplazada por Meddi Lacen, su sustituyo natural, o incluir en la posición a Juanpi Añor.

El Granada, por su parte, visita al Málaga en su peor momento de la temporada, ya que sólo ha sumado dos puntos en las tres últimas jornadas, al empatar en casa ante el Numancia (0-0) y en Gran Canaria (2-2) y sufrir el pasado fin de semana su primera derrota del curso como local (1-2 ante el Sporting). Los rojiblancos no han ofrecido una mala imagen en ninguno de estos tres partidos, aunque sí han concedido más de lo habitual en defensa y se han mostrado menos efectivos en ataque, por lo que en La Rosaleda pretenden prolongar sus buenas sensaciones pero, sobre todo, recuperar la buena senda de los marcadores. Diego Martínez podrá contar con Álex Martínez, que no ha sido sancionado. La presencia del lateral evita un problema, ya que Adri Castellano se encuentra lesionado. El resto de jugadores están a disposición de Martínez, que formará con un once parecido al de pasados encuentros al que podría regresar Pozo. Pelea con Antonio Puertas y con Fede Vico por las dos posiciones que quedan libres.

El duelo entre el líder Alcorcón y el Albacete, quinto clasificado, se jugará ya mañana a las 18.00 horas en el Carlos Belmonte.