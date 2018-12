Borja Valle: "Queda mucho, pienso en aportar y sumar"

Borja Valle aseguró ayer que este "no es el año de pensar en algo individual", sino del objetivo colectivo que tiene entre manos el equipo. "El inicio de temporada no ha sido todo lo positivo que me gustaría a nivel individual, pero tampoco es el año de pensar en algo individual. Hay un objetivo colectivo ambicioso y muy bonito", explicó en rueda de prensa.

El delantero aseguró que entre la lesión que lo apartó de las convocatorias durante aproximadamente un mes y la sanción de cuatro partidos que le impusieron por su expulsión en Córdoba no ha podido tener mucha "participación" pero se mostró "contento" con lo que ha jugado porque ha hecho "goles" y ha estado en "momentos importantes".

"Estoy tranquilo y contento. Queda un mundo por delante para aportar y sumar y es en lo que pienso", añadió Valle, que, a diferencia de la temporada pasada, este curso, cuando no ha participado ha "estado igual de feliz". "Sientes rabia cuando no puedes jugar, pero si las cosas van bien en el fin de semana te alegras", advirtió el delantero.

El Deportivo afrontará las dos siguientes citas de la temporada en casa, pero el extremo evitó hacer "cuentas" porque en Segunda División no se cumplen.

"Hace siete jornadas había equipos que parecía que iban a destacar y siguen igual", apuntó el futbolista berciano ayer ante del entrenamiento.