Quique valora al Numancia: "Es un equipo alegre y con personalidad"

Quique va en la misma línea que su entrenador y que sus compañeros, ya que la buena marcha del Deportivo en Riazor parece no confundirlo, por eso solicitó concentración en el partido de este mediodía contra el Numancia. "No te puedes fiar. El Numancia es un equipo alegre, va a venir a hacer un partido difícil y a mostrar personalidad", aseguró el atacante vallisoletano. "Como te relajes y no compitas como ellos, te pinta la cara cualquiera", comentó el goleador deportivista.

"Dar por hecho cosas en el fútbol, que algo va a ser fácil, nunca. Sabemos lo que tenemos que hacer", destacó ayer en Abegondo, donde también apuntó que aguarda tener más acierto que en la jornada anterior ante el Rayo Majadahonda. "Hay que tener eficacia en las dos áreas", señaló

"El fútbol es un juego de errores y esperamos estar más acertados" que en el encuentro anterior, y también se refirió al potencial de la plantilla. "Es amplia y con mucha competencia" y eso hace "estar tranquilo" al delantero.