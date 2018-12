Edu Expósito golpea la pelota en el partido de ayer.

Edu Expósito golpea la pelota en el partido de ayer. carlos pardellas

Edu Expósito lamentó al final del partido la forma en la que el equipo entró en la segunda parte. "Ellos apretaron y a lo mejor no entramos con ese puntito de agresividad que nos ha costado no estar tan bien en la segunda parte", manifestó el centrocampista sobre el empate ante el Numancia.

"No hay nada sencillo en el fútbol y menos en Segunda División. Ellos han jugado bien también y hay que reconocerles ese mérito", destacó Expósito sobre la reacción del Numancia.

El exfabrilista se mostró "contento" por el gol que consiguió, pero al mismo tiempo lamentó que no sirviera para lograr la victoria en el encuentro disputado ayer en el estadio de Riazor.