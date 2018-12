Natxo: "Traté de trasladar que no era ningún drama empatar con el Numancia"

El Deportivo se enfrentará mañana al Zaragoza en Riazor (20.30 horas) después del empate de la semana pasada contra el Numancia con el objetivo de borrar las malas sensaciones que dejó el compromiso anterior. El técnico blanquiazul, Natxo González, manifestó que el partido será "una prueba" tras ese tropiezo, pero al mismo tiempo aseguró que ha intentado trasladar a los jugadores durante la semana que la igualada frente a los sorianos no representa ningún "drama". "No ha pasado nada. Hemos empatado un partido, por Dios. Es verdad que duele empatar después de ir ganando 2-0, pero en un recorrido tan largo tienes percances de estas características. Desde un principio traté de trasladar que no era ningún drama. Lo importante es después cómo respondes. El equipo está tranquilo y buscando volver a ese rendimiento como local", reflexionó esta mañana tras el entrenamiento en el estadio de Riazor.

Natxo adelantó que puede haber cambios en la alineación con respecto al último partido y se mostró confiado de que Caballo, David Simón y Fede Cartabia estén en condiciones de entrar en la convocatoria. Los tres volvieron a ejercitarse esta mañana con normalidad junto al resto de sus compañeros. "Mañana tomaremos las decisiones en función de las sensaciones", señaló sobre la lista para el partido.

Quien tiene pocas opciones de ser titular es Dubarbier a pesar de su reciente recuperación. "Es una opción, pero es difícil después de tanto tiempo fuera del grupo. No voy a decir imposible, pero sí difícil", señaló.