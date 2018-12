"Ahora me doy más importancia en el ataque; perdí tres años de delantero"

Domingos Duarte desatascó al Dépor ante el Zaragoza con su cuarto gol de la temporada, un registro anotador sobresaliente para un central. Quique (10 tantos) y Carlos Fernández (7) son los únicos deportivistas que han celebrado más dianas que el portugués, cuyo olfato para marcar se ha despertado de golpe desde su llegada a A Coruña.

–¿Se sorprende de sí mismo por esa facilidad para anotar?

–Yo este año me estoy dando a mí mismo más importancia en el ataque. Estoy más pendiente de las segundas jugadas y el gol está apareciendo. Me parece que perdí tres años de delantero. No estaba con ese feeling los tres años anteriores, pero ahora estoy más pendiente y voy al balón parado con intención, Antes no iba tanto, pero este año entrenamos bastante eso y me está yendo muy bien.

–¿Tiene olfato de delantero?

–Bueno, este año sí.

–¿Va convencido cada vez que sube a rematar?

–Sí. Marcando goles está claro que coges confianza y al final hay que seguir en esta línea y hacer unos cuantos más.

–¿Se imagina marcando el gol del ascenso?

–Sería fenomenal, una cosa de locos.

–Titular indiscutible, haciendo goles y con el equipo en ascenso directo. ¿La adaptación al Dépor está siendo perfecta?

–Con certeza fue una adaptación muy rápida, pero hay que mejorar día a día. Nada es definitivo. Puede pasar una cosita, te quedas un partido fuera y después ya no llegas.

–En el Dépor está destacando, ¿le consta que hay otros equipos siguiendo con atención sus evoluciones?

–Yo estoy en el Dépor. Eso me preocupa muy poco.

–¿Hay alguna posibilidad de que en enero pueda surgir alguna opción de salir?

–Me parece que no, pero no tengo ni idea.

–Está cedido por el Sporting de Portugal y el Dépor, si asciende, tiene una opción preferente en caso de venta, ¿dónde se ve jugando la próxima campaña?

–Bueno, yo me veo esta temporada aquí. No te voy a decir más porque, al final, estoy siendo siempre cedido y no sé lo que puede pasar, lo que quiere el Sporting, si me quiere vender, si me quiere mantener por ahí€

–¿Es feliz en A Coruña?

–Muy feliz, sin duda alguna. Estoy muy a gusto con la gente y con mis compañeros, que me recibieron muy bien en el club. Al final esto es casi como una familia porque yo estoy solo aquí y paso más tiempo en el Dépor que en casa. Este vestuario es estupendo.

–Contra el Zaragoza el equipo mostró personalidad en la segunda parte, pero en la primera estuvo muy espeso con la pelota. ¿está costando más que al principio de temporada hacer un fútbol fluido?

–No me parece. Creo que fue una cosa puntual. Nuestra estrategia era salir por los costados, por los laterales, y no lo estábamos haciendo. Cuando empezamos a hacerlo, a los veinte minutos, empezamos a mejorar. De ahí en adelante fuimos casi siempre superiores. El Zaragoza casi no nos creó peligro.

–¿Los rivales tienen cada vez mejor estudiado al Dépor?

–Nos cierran mucho por dentro. Intentan cerrar nuestro juego interior, que es lo más complicado de contrarrestar, por eso estamos intentando arreglar una solución. Vamos partido a partido analizando al rival, y en función de ello tenemos nuestras salidas y nuestras opciones.

–¿Natxo González trata de ir matizando automatismos y movimientos?

–Sí. Es casi como un juego de ajedrez. Tú tienes que mover piezas para contrarrestar al oponente. Nosotros lo intentamos semana a semana, las cosas están yendo bien y hay que seguir en esta línea.

–El estilo del Dépor da mucho protagonismo a los centrales a la hora de iniciar las transiciones ofensivas.

–Sí. Estoy mejorando día a día en ese aspecto, de tener siempre el balón. Al final el míster exige mucho de ti y si te vas abajo te espabila de una manera o de otra. Tengo que seguir mejorando, pero estoy confortable con este dibujo y con nuestra manera de jugar.

–¿Qué le pasa al Deportivo fuera de casa?

–No me parece que sea una cosa concreta. Es muy complicado ganar fuera pero tenemos que empezar a coger camino, porque las victorias a domicilio nos vienen bien para así ponernos por delante con más facilidad.

–¿Falta valentía y personalidad lejos de Riazor?

–Nosotros lo intentamos de la misma manera, pero fuera es más complicado.

–Toca cambiar esa dinámica a domicilio en Cádiz.

–Vamos a intentar ganar pero sabemos que va a ser un partido muy complicado porque ellos son un equipo muy intenso que te desgasta con muchos cambios de orientación y muchas rupturas. En defensa tenemos que estar muy bien; y después, con balón, tenerlo más tiempo que ellos porque, si no, nos van a hacer correr.

–Ellos vienen de cuatro triunfos consecutivos en el Carranza.

–Eso de las cuatro victorias seguidas es bueno para ellos, pero un partido es un partido y no tiene nada que ver con los otros cuatro que han pasado. Por eso nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y da igual que ganen quince en casa. Vamos a ir a ganar. Ellos están motivados, pero nosotros también.

–Es el último partido del año, ¿qué importancia le da al puesto del Deportivo al cierre de 2018?

–Poca. Lo que importa es estar ahí arriba, en los seis primeros lugares. Si podemos quedar primeros, mejor, lo vamos a intentar, pero no es nuestra preocupación mayor.

–Si ganan en Cádiz y el Granada pincha serían líderes...

–Sería bueno, muy bueno, pero no estamos muy preocupados con eso. Nosotros no podemos controlar lo que el Granada va a hacer, podemos controlar lo nuestro, y vamos a ir a por ellos, a intentar ganar.