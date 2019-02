Natxo: "No son tres puntos decisivos, pero sí importantes"

Natxo: "No son tres puntos decisivos, pero sí importantes"

Natxo González, al igual que han hecho sus jugadores a lo largo de la semana, descartó que el partido de mañana contra el Málaga en La Rosaleda se trate de una "final". El entrenador deportivista destacó la importancia de los puntos, pero restó trascendencia al compromiso de cara al objetivo final de la temporada. "Se juegan tres puntos, pero son tres puntos que pueden ser importantes en el futuro. No son decisivos, pero sí que son importantes y nunca sabes si decisivos en el último suspiro de la temporada", reflexionó esta mañana después del entrenamiento en el estadio de Riazor.

Natxo descartó de entrada el empate como un buen resultado y argumentó que se verá en función del desarrollo del encuentro. "No puedo pensar en empatar, no contemplo otra cosa que no sea la victoria", manifestó.

El entrenador deportivista subrayó que necesitarán de su mejor versión, la más cercana posible a la que mostraron en Gijón en Granada para lograr algo positivo mañana en La Rosaleda. "Creo que es un equipo muy fuerte a nivel físico y muy fuerte en acciones a balón a parado. Tienen desequilibrio porque en bandas tienen jugadores para venir hacia adentro, pero también con profundidad. Sabemos que tenemos que estar con una concentración máxima", indicó.