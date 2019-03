"Me centro en el presente; no vale de nada pensar en si el Dépor me recompra"

El exfabrilista Borja Galán no podrá enfrentarse el lunes al Deportivo, según lo plasmado en su contrato. Tiene otro año más firmado con el Alcorcón, aunque el club coruñés dispone de una opción de recompra para recuperarlo al término de la presente temporada: "Es una pena no poder jugar porque al final los futbolistas lo que queremos es competir en todos los partidos, pero también es entendible por parte del Deportivo que se cubran las espaldas en ese sentido".

- Hace dos años subía con el Fabril a Segunda B, además con gol suyo al Cacereño en Riazor.

-Ese estadio me trae muchos recuerdos. La verdad es que es una pasada. Es una pena no poder jugar.

- ¿Viajará a A Coruña?

-Todavía no lo sé. Si puedo, me acercaré.

- Es su primer año en Segunda y lleva 20 partidos, ocho de ellos como titular. ¿Satisfecho?

-Es mi primer año y me estoy adaptando a lo que es la nueva categoría. Estoy contento con mi participación en el equipo. Hemos pegado un pequeño bajoncillo pero es un equipo que está arriba, hay buenos jugadores y es difícil entrar. Estoy contento por cómo lo he hecho cuando he entrado.

- ¿Cristóbal lo ve como un revulsivo?

-Al final te tienes que adaptar un poco a lo que eres, a lo que está siendo la temporada para mí. Sí que es verdad que a lo mejor no estoy teniendo todas las oportunidades de inicio que un futbolista querría tener, pero cuando he salido desde el banquillo trato de hacerlo lo mejor posible y por suerte están saliendo bien las cosas.

- El Dépor solo lleva tres derrotas en 27 jornadas, una de ellas contra el Alcorcón.

-Está siendo un equipo muy regular. En Santo Domingo tuvimos la suerte de ganarles, pero sabemos que el partido de Riazor va a ser bien distinto. Ellos en casa son muy fuertes. Es un equipo que aprieta mucho, en un pedazo de estadio, con mucha afición. Tenemos que tener clara cuál es nuestra manera de hacerles daño y tratar de hacerlo.

- Llegan a A Coruña en una racha muy mala a domicilio.

-Sí. La Segunda División es muy competida, hay grandes rivales y fuera de casa es más complicado si cabe. Tenemos ganas de dar la vuelta a esa situación.

- También al Dépor le está costando últimamente en Riazor.

-Sí. Es que al final cualquier equipo de Segunda es muy competitivo y te planta cara. No te puedes relajar ante ningún equipo porque solo con el nombre y con los jugadores no vas a ganar a nadie. Tienes que demostrarlo en el campo.

- ¿Qué Alcorcón se va a encontrar el Dépor?

-Tenemos claro que si queremos sacar algo positivo de allí tenemos que quitarles el balón, hacer que ellos corran, ser fuertes defensivamente y aprovechar nuestras ocasiones arriba, que las tendremos, estoy seguro. Podemos estar mejor o peor, pero hemos competido en absolutamente todos los encuentros. No nos solemos ir de los partidos. Competimos hasta el final. La lucha, la entrega y el sacrifico no van a faltar por nuestra parte.

- ¿Firma el empate?

-Un 0-1 estaría mejor.

- Entre Cristóbal, Manjarín, Laure y usted conocen bien al Dépor. ¿Pasará algún informe?

-Nosotros conocemos a gran parte de la plantilla, aunque haya habido cambios. Yo he jugado con Edu y Caballo? algún informe pasaremos a los compañeros.

- ¿Le sorprende lo rápido que está explotando Edu Expósito?

-No me sorprende porque yo ya lo conocía, sabía el tipo de jugador que era y que en cuanto le dieran oportunidades y minutos él iba a demostrar el fútbol que lleva dentro, que es mucho, como se está demostrando últimamente.

- Caballo se la jugó en verano y venció al ganarse una ficha...

-Tampoco me sorprende. También sabía la clase de jugador y el pedazo de futbolista que es. Me alegro de que le saliera bien al jugársela, porque tenía mucho que perder pero también tenía mucho que ganar.

- ¿Ha cambiado la meta inicial del Alcorcón?

-Nuestro objetivo es la salvación, llegar a esos 50 puntos cuanto antes que nos den esa tranquilidad, y a partir de ahí veremos cuántas jornadas quedan. Si lo conseguimos faltando tiempo para soñar, ¿por qué no hacerlo?

- ¿Desea también que el Dépor suba?

-Si puede ser que ascendamos Dépor y Alcorcón, sería una pasada, pero al final tenemos que centrarnos en lo nuestro y amarrar esa permanencia cuanto antes.

- ¿Qué sabe sobre esa posibilidad de que el Deportivo lo repesque al final de la presente temporada?

-Tengo una opción de recompra por parte del Deportivo para este verano, y poco más. A partir de ahí, ellos serán los que tomen la decisión cuando llegue el momento.

- ¿Le gustaría volver?

-Al final yo tengo que estar centrado en lo que es el ahora, en lo que es el presente. No vale de nada pensar en si el Dépor me puede recomprar o no, yo tengo que estar centrado en hacerlo bien aquí y conseguir la salvación con el Alcorcón. Ya en verano habrá tiempo de valorar otras situaciones.

- Carmelo del Pozo sigue sus pasos con atención.

-En A Coruña estuve muy a gusto, mi novia es de ahí y tengo grandes amigos. Es un halago que se me siga con cariño desde ahí.