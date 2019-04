"No hay un nuevo Didier, sigo siendo el mismo, pero he corregido cosas"

Didier Moreno (Bajo Baudó, 1991) ha enlazado dos partidos como titular después de que sus apariciones se volvieran intermitentes. Ante Almería y Oviedo se pudo ver un centrocampista distinto que se llevó los elogios de su entrenador y ahora apunta de nuevo al once como sustituto de Álex Bergantiños en el vértice más retrasado del rombo. El colombiano repasa su evolución y su mayor adaptación al juego en España antes de la visita del Rayo Majadahonda.

¿Cómo se sintió en su regreso a la titularidad?

Con muy buenas sensaciones. Siempre he estado feliz, pero obviamente más contento.

¿Le afectó verse alejado del equipo titular tanto tiempo?

Lo supe sobrellevar gracias al apoyo de todos: del míster, de todo el cuerpo técnico, de mis compañeros y también a través de mi positivismo. Sabía que tenía que trabajar porque la oportunidad iba a llegar y debía aprovecharla.

¿Dónde ha estado la clave de su cambio en los últimos partidos?

Me he ido adaptando más al ritmo y a la velocidad del juego, eso ha sido bastante importante.

¿Tan diferente es a lo que estaba acostumbrado?

En la liga colombiana somos más pausados, tenemos más el balón en los pies, damos más vueltas. Aquí hay que tomar decisiones rápidas. También somos más intensos en los duelos, pero aquí la velocidad del juego no te deja llegar a la disputa y hay jugadores que son muy hábiles y te eluden fácilmente por ese ímpetu de ir rápido a recuperar.

¿En qué necesita seguir aprendiendo?

A ser un jugador más posicional. Respecto a mis características, yo soy más agresivo, más explosivo y tengo más reacción. En la liga española hay que aguantar más la posición. En eso he trabajado y he ido aprendiendo, porque tengo grandes compañeros y de cada uno he tratado de sacar lo mejor que tiene para implantarlo en mi juego.

¿Se ha visto a un nuevo Didier Moreno?

No voy a decir que se ha visto un nuevo Didier porque sigo siendo el mismo, con errores y con aciertos. Sí que he ido corrigiendo cosas y por eso quizá se diga que soy un nuevo Didier, pero sigo siendo el mismo que trabaja día a día incansablemente, que pelea y que cada vez que sale al campo intenta disfrutar y dar lo mejor.

¿Un Didier con otras características y evolucionado entonces?

Sí, pero es cada uno en todas las áreas de la vida tenemos que ir evolucionando y creo que eso ha sido mi caso. En lo deportivo he ido adquiriendo conocimientos y he ido implementando nuevos conceptos en el juego y por eso podéis ver un nuevo Didier, aunque siga siendo el mismo.

¿Hasta qué punto le ha pesado no jugar en su posición preferida?

Cuando llegué dije que la posición de mediocentro tirado más hacia la derecha la conocía, pero que en los últimos tiempos no había actuado en ella. Sí conocía la posición, pero el ritmo de juego es totalmente diferente al que yo estaba acostumbrado y cuesta. No son excusas, porque estoy tranquilo con lo que he hecho y cada vez que he salido al campo lo he disfrutado.

¿Le pesaron las críticas?

No, porque siempre he dicho que el aficionado está en el deber de expresar y decir lo que siente y lo que quiere. Ellos pagan por venir a ver y quizás no ven lo que quieren. Desde mi punto de vista siempre he estado tranquilo, a pesar de que también soy consciente de que ha habido aciertos y errores. Siempre he tenido la conciencia tranquila porque me he entregado al máximo en el campo, que salga bien o mal ya es parte del juego.

Mañana vuelven a Riazor, ¿ha pesado jugar en casa en los últimos partidos?

Las expectativas son grandes porque este club es histórico y el ambiente se ha tornado no tan bueno, pero estamos tranquilos porque sabemos que tenemos las armas para dar la vuelta a esta situación.

¿Afectó la exigencia de la grada en los resultados más recientes?

Los resultados no son los que esperábamos, pero no sé si el runrún afecta. Lo que sé es que tanto hinchada, como jugadores y cuerpo técnico tenemos un solo objetivo y tenemos que estar unidos en eso. Somos más fuertes así. Yo estoy agradecido porque siempre he visto a la afición apoyando, para mí es muy fiel y sentimental.

¿Ha habido un retroceso en el juego del equipo?

Es que estamos en las jornadas más difíciles. Todos los equipos aprietan y todos se están jugando algo. Los partidos son muy distintos a los que veíamos al principio, en los que había equipos que dejaban jugar o no eran tan agresivos porque especulaban más. Ahora estamos en jornadas en las que es muy difícil ganar.

Natxo González dijo después del empate en Oviedo que habían recuperado cosas que habían perdido, ¿qué es lo que les falta?

Estamos trabajando para recuperar todos esos matices que nos hacían ganar. Queremos recuperar la conciencia que teníamos, esa conciencia ganadora de cada fin de semana, de ganar cada vez que salíamos a nuestro campo.

El domingo en el Carlos Tartiere se volvió al rombo en el centro del campo, ¿prefiere el doble pivote?

Yo no prefiero nada, yo prefiero lo que prefiera toda la plantilla. No se trata de que yo me sienta cómodo, sino de cómo se sienta el grupo. Más allá del sistema, del rombo o del doble pivote, lo importante es el equipo y la actitud que pongamos en el campo y frente al rival.

¿Se ve como sustituto de Álex Bergantiños ante el Rayo Majadahonda?

Me veo trabajando día a día. Si el míster decide que esté, voy a salir a disfrutar y a dar lo mejor de mí como siempre.