Pablo Marí: "Nos jugamos el año entero en estos dos partidos y lo tenemos que demostrar en el campo"

Pablo Marí resaltó la importancia del partido que afrontará mañana el equipo contra el Elche en el estadio Martínez Valero. El defensa destacó que, junto al del Córdoba que cerrará la temporada, será determinante en el cómputo final del curso. "Nos jugamos el año entero en estos dos partidos", recordó Marí.

El central, en ese sentido, subrayó que sobre el campo deberá notarse que el Deportivo tiene un objetivo en juego, al contrario que el Elche. "Tenemos que demostrar en el campo lo que nos estamos jugando", insistió. "Se va a plantear un partido complicado pero tenemos que demostrar sobre el césped que nos estamos jugando mucho", añadió el defensa sobre lo que les espera mañana en el encuentro contra el Elche.

Pablo Marí no quiso hacer cálculos sobre las posibilidades que tiene el Deportivo de disputar el play off y apuntó que todo pasa por ganar primero al Elche y después al Córdoba en Riazor en el partido con el que se cerrará la temporada siempre y cuando no se dispute la promoción. "Lo que está en nuestra mano es ganar el partido de este fin de semana y a partir de ahí haremos cuentas", reflexionó.