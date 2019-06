Fernando Vidal acusa a Tino Fernández de "manipular" las elecciones

Fernando Vidal acusó esta mañana al expresidente Tino Fernández de "manipular" el resultado de la junta extraordinaria en la que Paco Zas fue elegido como responsable del club y al mismo tiempo calificó al nuevo mandatario de "mal necesario". El que fuera consejero durante la etapa de Tino cargó contra el presidente saliente y le responsabilizó de "dinamitar" la paz social del club.

En una comparecencia a dos días de que el equipo se juegue la temporada contra el Córdoba y sus opciones de disputar el play off de ascenso, Vidal compareció una semana después de la celebración de unas elecciones en las que perdió frente a Paco Zas. De su derrota responsabilzó a Tino Fernández, que se decantó en la votación por la candidatura de Zas y al mismo tiempo votó en contra de Vidal con sus acciones. "Tino y su consejo han manipulado el proceso. El señor Fernández ha dinamitado la paz social del club. Ha pinchado la pelota", manifestó esta mañana Vidal.

El exconsejeró afeó a Tino que participara en la votación y le acusó de aprovecharse de la "maquinaria del club". "Si un consejo dimite no tiene sentido que las semanas previas a la asamblea movilice toda la maquinaria del club: empleados, teléfonos y libro de accionistas. Si has dimitido te echas a un lado", argumentó.

Vidal aseguró que Paco Zas llega a la presidencia con un apoyo "ridículo" y le definió como un "daño colateral" en referencia a que sin el apoyo de Tino Fernández no habría ganado. En ese sentido, el exconsejero descartó por el momento forzar la convocatoria de una junta, pero indicó que se mantendrá vigilante.