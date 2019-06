Primeiro premio de redacción: O noso Dépor

El Deportivo de La Coruña cumple 113 años. Para un club pasar del centenario es un mérito que recoge la historia de varias generaciones de futbolistas, entrenadores, aficionados... Cada una de estas generaciones recuerda la historia con la misma pasión. El Deportivo ha conseguido 1 Liga, 2 Copas del Rey y 3 Supercopas.

Mi padre suele hablarme de la época de Bebeto, Mauro Silva, Fran, etc, de entrenadores como Irureta y Arsenio Iglesias (el zorro de Arteixo). Cuenta que él vio como hacían magia en Riazor. El día que Coruña se abarrotó de gente, cuando ganaron la Liga, los coches pitaban, todos se felicitaban aunque no se conocieran. Era algo parecido a la Navidad, pero en junio.

Me gusta escuchar la historia del Dépor, pero yo también tengo las mías. Estoy en la última generación y animo hasta quedarme ronco a Fede Cartabia, Álex Bergantiños, Borja Valle... No me enfado con ellos cuando pierden. Puede que me ponga triste, pero jamás me enfado porque también juego al fútbol y sé que cada uno lo hace lo mejor que puede. No los abandono nunca, ya sea en 1ª o en 2ª. Disfruto los descansos cuando encienden los móviles recordando el día que Riazor se quedó a oscuras. Hace poco invitaron a mi curso a ver un partido. Esa noche se juntaron mi pasión por el Dépor y la compañía de mis amigos. Uno de los días más felices de mi vida fue en Riazor viendo al Dépor de mi corazón.