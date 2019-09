Nuevo frenazo para Longo, con molestias en su otro aductor, el derecho

C. Pardellas

Samuele Longo. C. Pardellas

Los lesionados Michele Somma, Borja Valle y Samuele Longo, que ayer no salieron al césped de Abegondo, siguen de baja, al igual que Peru Nolaskoain, quien ayer hizo parte del trabajo con el grupo. Longo, que se recupera de una lesión en el aductor medio izquierdo, tiene ahora molestias en la misma zona de la otra pierna, la derecha. Nada grave, pero que lo incapacita para reaparecer, según reveló Anquela. "Le hicieron pruebas y no tiene nada. Le he dicho que debe tener tranquilidad. Se mete una presión añadida que es mala, porque conduce al agobio", señaló el técnico sobre la ansiedad del italiano por regresar a la competición.