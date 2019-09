Aketxe: "No creo que cambiar de entrenador sea la solución"

Ager Aketxe repasó ayer por la mañana lo ocurrido en el partido contra el Numancia. El centrocampista, autor de uno de los tantos deportivistas, reconoció que el empate final fue un "palo muy duro" después de conseguir remontar el tanto inicial del conjunto soriano en la segunda parte. A pesar de la decepción y de las dudas que acumula el equipo después de seis jornadas disputadas, Aketxe se mostró contrario a la posibilidad de un cambio en el banquillo debido a los malos resultados que acumulan. "No creo que esa sea la solución", indicó. "Tenemos que mirar todos lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal y, a partir de ahí, tirar para adelante. Ayer (por el miércoles) se vio cómo el equipo dio la cara en la segunda parte, fue capaz de darle la vuelta con minutos muy buenos y tenemos que mirar y agarrarnos a esos minutos", añadió.

El centrocampista, al igual que hicieron sus compañeros después del partido, lamentó los errores del equipo en los minutos finales, cuando permitió al Numancia igualar una renta de dos goles. "No supimos leer bien los últimos minutos de partido. No te pueden empatar a tres en casa tal y como estábamos jugando", reflexionó el centrocampista.

A pesar del golpe, Aketxe extrajo aspectos positivos del decepcionante empate contra el Numancia y destacó que el juego de la segunda parte es el que necesitan para mejorar sus resultados. "Creo que la segunda parte es el camino que debemos llevar en este equipo para salir adelante", subrayó el centrocampista sobre la forma de superar el bache que atraviesa el equipo.

El partido en el Ramón de Carranza será especial para Aketxe después de militar en el conjunto gaditano. "Ahí he pasado tiempos muy, muy felices. Me han dado mucho ahí, me siento muy querido en esa ciudad y para mí es un partido muy bonito. Nosotros vamos muy necesitados de conseguir puntos, ellos vienen de haber tenido una racha súper buena, aunque el otro día en Alcorcón fallaron, y querrán seguir ganando para estar arriba y nosotros para volver a engancharnos", reflexionó el centrocampista.

El ahora jugador deportivista también analizó al Cádiz y explicó que el equipo andaluz cuenta con un "entrenador adecuado" para su forma de jugar y sus "aspiraciones". "Han hecho una plantilla muy completa en todas las líneas y no me sorprende para nada su inicio de temporada por cómo lleva el entrenador al equipo y por los jugadores que se quedaron", comentó el futbolista blanquiazul acerca del rival de mañana antes de un encuentro transcendental para los intereses deportivistas.