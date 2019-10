Paco Zas vivió una nueva derrota en el palco de Girona

Paco Zas, presidente del Deportivo, vivió una noche amarga en el palco de Montilivi. Otra derrota más de su equipo en otro partido en el que los blanquiazules estuvieron a merced del rival durante la mayor parte del juego. El pasado lunes dio la cara y la puso por Juan Antonio Anquela, del que dijo que sería injusto tomar decisiones con respecto a su continuidad; sin embargo, el resultado de ayer y,sobre todo, la imagen del equipo dejan en aprietos al entrenador jienense. En principio estará de nuevo al frente del equipo en el partido del próximo domingo en Riazor contra el Almería (18.30 horas), pero su futuro en el club blanquiazul no parece muy halagüeño, y no depende ya solo de que llegue la segunda victoria,sino de un cambio drástico para el que no hay tiempo