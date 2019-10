'Casting' exprés en Las Palmas

Tres días, desde el miércoles hasta ayer, tuvo Luis César para definir su primera convocatoria como técnico del Deportivo. No le resultó complicado, teniendo en cuenta las bajas, numerosas e importantes, que condicionan su estreno en el banquillo blanquiazul mañana en el estadio de Gran Canaria (21.00 horas). Viaja hoy a Las Palmas con los 14 del primer equipo que tiene disponibles „incluido el tocado Jovanovic, que ayer no trabajó con el grupo„, más cinco fabrilistas: Javi Sánchez, Martí Vilà, Bourdal, Gandoy y Valín. 19 futbolistas en total, todos con ganas de lucir en la isla, los que ya jugaban para no perder el puesto y los secundarios, como Vicente, para tratar de convencer al nuevo técnico en busca de más protagonismo. "Cuando cambias de entrenador todos partimos de cero", resumió ayer el centrocampista grancanario, que mañana será titular frente a su exequipo debido a las bajas.

Hasta ocho futbolistas se pierden la visita a Las Palmas: cuatro por problemas físicos „David Simón, Somma, Koné y Luis Ruiz, el último en caer debido a una lesión muscular de grado uno en el aductor de la pierna derecha„ y otros cuatro „Montero, Mollejo, Gaku y Lampropoulos„ al estar concentrados con sus respectivas selecciones.

Si Jovanovic está apto para jugar, lo hará de extremo derecho por delante de Galán, que retrasaría su posición natural para formar de lateral, según las pruebas de Luis César. Completarían el once Dani Giménez, Bóveda, Nolaskoain, Salva Ruiz, Álex, Vicente, Valle, Aketxe y Longo. Un once, en principio, sin fabrilistas. En caso de que el serbio finalmente se una a las bajas, Valín sería el lateral, con lo que se estrenaría con el primer equipo.

Para todos será un casting exprés, como siempre que se produce un cambio de entrenador, sobre todo para los que no venían actuando con regularidad, como Vicente: "Me voy a jugar mucho. Quizá hacer un buen partido me sirva para reivindicarme un poco y decir que yo estoy aquí también y puedo jugar. Cuando hay un cambio de entrenador todo el mundo parece que se reactiva y aparecen opciones que parecía que no estaban", explica el isleño.

En verano trabajó a nivel psicológico la "activación" para elevar sus niveles de competitividad e intensidad, y cree que esta temporada lo hizo "bien" en los pocos partidos que jugó. En ese sentido, piensa que el estilo de Luis César, más combinativo, le puede "venir mejor" para poder destapar su versión óptima y afianzarse en el once. En Las Palmas, donde jugó tantos años, vivirá un duelo "especial" ante su exequipo pero quiere "dejar las emociones en el vestuario" y "hacer un buen partido" para ayudar al Dépor a ganar pese a las enormes dificultades: "En los momentos de más problemas es cuando la gente tiene que dar un paso adelante. Traer un buen resultado ganando quizá nos ayude a despejar la mente, espantar los fantasmas y empezar un ciclo diferente de victorias y buenas sensaciones".

Mujaid, dentro y luego fuera

El Deportivo comunicó ayer a mediodía, tras el ensayo que Luis César dirigió en Riazor, la lista de 19 para Las Palmas, inicialmente con Mujaid. Media hora después corrigió y publicó otra relación, la definitiva, con Bourdal, también central del Fabril, en lugar de Mujaid. Según el club, hubo una equivocación en los nombres, subsanada de inmediato.