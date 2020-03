El Rayo responderá hoy al Deportivo si accede a la cesión de Ba

Dispone el Deportivo de una semana para contratar al sustituto de Michele Somma, lesionado el pasado 14 de febrero, en la jornada 33, durante la visita del Girona a Riazor. Desde ese día los técnicos empezaron a valorar la posibilidad de contratar un nuevo futbolista pues era previsible que el italiano no volviese a jugar en lo que falta de temporada, como efectivamente se confirmó; ahora la lesión de Eneko Bóveda en Almería provocó que saltasen las urgencias en el cuadro blanquiazul. En tres semanas Fernando Vázquez se quedó sin dos de sus zagueros titulares, el italiano ya no volverá a jugar durante este curso; y el vasco podría estar de baja cuatro semanas como mínimo, aunque habrá que esperar a los resultados de las pruebas médicas. El elegido inicialmente para suplir la baja de Somma es el senegalés Abdoulayé Ba, que pertenece al Rayo Vallecano y que no cuenta para Paco Jémez. El club de Vallecas responderá hoy a la solicitud del deportivista.

El Deportivo obtuvo la respuesta de que podría fichar el viernes 28 de febrero, cuando recibió la autorización de Liga, y desde el pasado lunes, hace una semana, empezó a contar el plazo de quince días para encontrar un sustituto. Fue cuando los técnico blanquiazules se dirigieron al Rayo Vallecano para interesarse por Ba, pero la racha ascendente ascendente del cuadro blanquiazul hizo que los rayistas paralizasen la posible salida del central senegalés. El Rayo aspira a jugar la promoción de ascenso y la racha del conjunto blanquiazul en esta segunda vuelta convirtió a los coruñeses en otro serio candidato a ocupar una de esas plazas que permite disfrutar el play off, motivo suficiente para los vallecanos, que no quieren reforzar a un posible adversario. La goleada encajada el pasado sábado en Almería y el retorno a los puestos de descenso podría acelerar el proceso para permitir que Ba se ponga esta semana a las órdenes de Fernando Vázquez.

El Deportivo no quiere un futbolista en paro, pues solo faltan once partidos, como reconoció Fernando Vidal el pasado jueves en Riazor. "Fichar ahora tiene dos condicionantes: un jugador en paro, que no es recomendable porque quedan doce partidos „la rueda de prensa fue dos días antes de la visita a Almería„, o uno que esté jugando en España, y tampoco hay muchísima variedad. Y el elegido fue Abdoulayé Ba (Saint-Louis, Senegal, 1991) un central de 1,97 que no cuenta para Paco Jémez, el entrenador vallecano. Ba llegó al Rayo Vallecano en la temporada 2014-15 en Primera División y regresó en el curso 17-18 después de haber pasado por el Fernerbahçe, el Alanyspor (ambos de Turquía) y el 1860 Munich. En esa temporada era habitual en las alineaciones rayistas, especialmente con Michel, incluso tras la llegada de Paco Jémez, jornada 29, con el que disputó ocho partidos, todos completos menos uno. El Rayo acabó descendiendo, y en su reencuentro con la Segunda División, el exdefensa blanquiazul y ahora máximo responsable técnico del cuadro de Vallecas dejó de contar con el central senegalés, su protagonismo descendió tanto que esta temporada no disputó ni un solo minuto,

Necesidad extrema

Inactivo, pero no en paro, que es lo que pretenden los técnicos deportivistas para afrontar una recta final de Liga que se volvió a complicar tras acumular de nuevo cuatro partidos consecutivos sin ganar „sendos empates en casa contra Girona y Lugo; sendas derrotas fuera, en Zaragoza y en Almería„. Más todavía tras la lesión de Boveda en los Juegos Mediterráneos. La baja de Somma dejó a los blanquiazules sin una referencia en el centro de la zaga, pero seguía contando con Mujaid y Montero, a los que se unió Peru Nolaskoain, pero además Fernando Vázquez podía disponer del propio Bóveda y de Álex Bergantiños, en caso de urgencia, dos futbolistas habituados a esa demarcación, incluso más que el joven futbolista cedido por el Athletic. Ahora, en tres semanas, la necesidad ya es casi extrema. La prueba es que en el partido del pasado sábado la defensa de cinco ordenada por el entrenador de Castrofeito estuvo formada por solo dos zagueros natos (Mujaid y Montero), porque Vallejo y Mollejo son futbolistas educados con mentalidad ofensiva, y Peru insiste en que se encuentra más cómodo en el centro del campo.

El Rayo Vallecano se alejó ayer de la sexta plaza tras perder en Vallecas contra el Elche, que es el que marca la promoción y aventaja en seis puntos al cuadro de Vallecas. Este a su vez suma 40 puntos, cinco más que el Deportivo, que es el que establece el descenso. En principio, y ante la situación de los blanquiazules es probable que los dirigentes rayistas accedan a la salida del defensa senegalés durante las próximas horas. De mantener su negativa, los técnicos blanquiazules tendrán que apurar otras opciones que ya manejan para intentar reforzar una defensa que se ha ido resquebrajando por las dos lesiones, también por la marcha de Lampropoulos al Bochum durante el mercado de invierno. Y solo faltan once partidos.