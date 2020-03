El club ofrecerá la renovación de contrato a Michele Somma: "No vamos a dejarlo tirado"

El asesor deportivo del consejo de administración, Richard Barral, confirmó ayer tras la presentación de Abdoulaye Ba que el club ofrecerá la renovación a Michele Somma. "No lo vamos a dejar tirado", aseguró. El central italiano, que se perderá lo que resta de temporada debido a la rotura del menisco y de los ligamentos que sufrió en la rodilla derecha, finaliza su contrato con el club el próximo 30 de junio, pero la intención es prolongarlo. Así lo manifestó ayer Barral, quien subrayó que se trata de una medida también de carácter "ético". La renovación, sin embargo, está todavía sujeta a lo que ocurra en los próximos días en el club, especialmente a la junta de accionistas de la semana que viene. "Con Somma está hablado desde el primer día, pero por las circunstancias del club, con una asamblea por delante, no es el momento", reflexionó ayer el asesor deportivo del consejo de administración. "Tanto el presidente como el consejo y la secretaría técnica le trasladó a Somma que estuviera tranquilo, que el club no lo iba a dejar solo y que iba a ser renovado. Es lo normal y lo ético", argumentó Richard Barral sobre la continuidad del defensa italiano a pesar de su lesión y del final de su contrato.