El futbolista Yelco Alfaya, primer positivo en el deporte gallego

El futbolista Yelco Alfaya, jugador del Bergantiños, se convirtió en el primer deportista gallego en dar positivo por coronavirus. Alfaya, autor del segundo gol de la selección gallega que se proclamó campeona de la Copa de las Regiones UEFA tras superar a Andalucía (0-2) en la final, confirmó a través de sus redes sociales su positivo en las pruebas.

"Quizás no debería de hacer esto, pero antes de que siga volando la noticia prefiero confirmarla yo. He dado positivo en Covid-19. Estoy en casa prácticamente asintomático y me encuentro perfectamente bien", escribió Yelco Alfaya en sus redes sociales.

El atacante del Bergantiños, disputó recientemente con la selección gallega la fase final de la Copa de las Regiones UEFA que organizó la Federación Española (RFEF) en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

La expedición desplazada a Madrid para participar en el campeonato la integraban alrededor de una treintena de personas. La Federación Galega indicó ayer que todos los demás se encontraban bien y sin novedades relativas a más posibles contagios de coronavirus entre los desplazados.