Las peñas apelan al 'sentidiño'

La cuenta atrás para el regreso de la competición se acerca al final para los futbolistas y los aficionados del Deportivo. Todos se preparan para vivir una situación inédita, los jugadores dentro del campo y los seguidores fuera, porque de momento los partidos se disputarán a puerta cerrada. Llegados a este punto, y una vez tomada la decisión de que los campeonatos se reanuden, los peñistas del Dépor entienden que "lo que toca" ahora es competir sin espectadores en las gradas, aunque recalcan que así "el fútbol pierde su esencia". Son algunas de las frases más repetidas entre los responsables de las agrupaciones blanquiazules, que también coinciden al destacar que "la salud está por encima de todo". Mucho sentidiño mientras se preparan para intentar transmitir su energía al equipo de otra forma, a distancia. No planean grandes reuniones para ver los partidos por televisión, al menos por ahora.

"Va a ser triste ver los partidos por la tele, ver Riazor vacío y sentir que está jugando el Dépor y no lo estamos respaldando desde las gradas, pero por encima de todo está la salud de la gente y el respeto a los fallecidos", afirma desde la peña Cambresa su presidente, Julio Lozano. "No me parece normal que haya clubes pidiendo que se juegue con gente", añade. Un juicio similar al de Luis Lourido, presidente de la peña Bodipo: "Ahora mismo lo mejor es sin público, pero para todos igual, no unos sí y otros no. Eso no sería lógico".

En su momento LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol decidieron seguir adelante con los campeonatos aunque "lo más razonable" -según Miguel Argüelles, de la peña Deivy-, hubiera sido "que no se jugara nada" y dar la campaña por finalizada, sin ascensos ni descensos. Eso no ocurrió, así que "la segunda opción más razonable es jugar a puerta cerrada".

A todos les gustaría ocupar sus asientos para animar al Dépor, pero "toca fastidiarse y verlo por televisión", apunta Antonio Caridad desde la peña Marte. Tiene claro que "sin público el fútbol pierde toda la esencia". "Todos querríamos fútbol con público -resalta Francisco Roca, quien desde Vilalba suele acudir a Riazor con una treintena de miembros de su peña- pero hay que pensar con la cabeza y estar a lo que digan las autoridades sanitarias". "Una vez que se toma la decisión de volver, hay que minimizar riesgos. No estamos para bromas", advierte David García, líder de La Estrella. Parecido opina Jacobo Rama, de la peña Recuncho: "Vale la pena esperar y fastidiarnos esta temporada. Mejor prevenir y no después ir para atrás por querer ir rápido". Alberto Vázquez, de la Tertulia, coincide en que "es un gran riesgo juntar a mucha gente". También a él le "gustaría ir al campo" pero es consciente de que "hay que hacer lo que digan las autoridades".

Juan Ramón García, de la peña Berberecho, preferiría que la competición se pudiese desarrollar con los hinchas en los graderíos, pero asume que "ahora mismo no es posible tal y como está la situación". "Aunque duela no ir al estadio, es lo más lógico y lo más justo -argumenta Noelia Díaz desde la peña Rebumbio- porque si acabara así la Liga nadie iba a estar contento, y menos el Deportivo".

"No entendemos el fútbol sin público -explica Borja Arruñada, responsable de la peña A Bica- pero en esta situación tan extraña y nunca antes vivida, habrá que adaptarse a lo que manden las autoridades".

Resignado también está Manu Fernández, de la Chaflán: "Es lo que toca. Sin la afición falta lo principal, pero había que reanudar la Liga y, además, al Dépor le convenía". En idéntica línea está Carlos Carballal, máximo dirigente de la peña Torcida da cabaña: "Sin público no me gusta. Los estadios están hechos para la gente pero no queda otro remedio porque lo primero es la salud". Lo sabe bien el veterano José Manuel Rodríguez, presidente de la peña Bodegas O Roxo. "Tal y como está la cosa, me parece que se debe jugar sin público. Cuando uno está fastidiado es cuando se da cuenta de que la salud es lo más importante", resume.

"A puerta cerrada", confirmó Illa

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguró ayer que el acuerdo para el reinicio de LaLiga es que los partidos se celebren a puerta cerrada, en las condiciones que acordó el Consejo Superior de Deportes (CSD) y que supervisó su ministerio. "Pueden empezar las competiciones. El acuerdo es que se celebren de momento a puerta cerrada en las condiciones que ha acordado el Consejo Superior de Deportes, respetando los protocolos del propio Consejo Superior de Deportes y que supervisó el ministerio de Sanidad", afirmó Illa.