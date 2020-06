Çolak mejora y finaliza la semana con el grupo

Emre Çolak, que ha estado renqueante durante esta minipretemporada primero por una dorsalgia y luego por unas molestias en el gemelo izquierdo, se encuentra mejor y ayer trabajó con sus compañeros en Riazor en el último entrenamiento de la semana. En cambio, Ager Aketxe no pudo ejercitarse debido a la lesión muscular en el cuádriceps derecho que le diagnosticaron el viernes. El vasco es duda para el partido del próximo domingo ante el Sporting.

El Deportivo informó de que el portero Aleksandar Jovanovic no pudo trabajar ayer con normalidad a consecuencia de "unas molestias en un codo". Además, el club también comunicó que el central Mujaid Sadick no participó en los partidillos finales de once contra once, aunque sí completó la primera parte de la sesión junto a sus compañeros.