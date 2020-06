Fernando Vázquez abre el abanico

El regreso de la competición para el Deportivo se acerca con varias incógnitas por resolver. Además de cómo se adaptará el equipo a esta nueva realidad de un fútbol sin público y partidos cada tres días, está por ver qué pasos da Fernando Vázquez ante el inminente reestreno contra el Sporting el domingo en Riazor. Qué sistema empleará o la alineación que escogerá planean alrededor de un técnico que antes del paréntesis se mantuvo fiel a las ideas con las que aterrizó en el banquillo para su segunda etapa.

El esquema de cinco defensas, sin embargo, ya no es inamovible y el bloque de jugadores en el que confió de manera más habitual está sujeto ahora a variaciones por la profundidad de la plantilla que posee y las alternativas que le proporciona la posibilidad de los cinco cambios por partido.

En los diez partidos que dirigió hasta la fecha, Fernando Vázquez mantuvo un equipo titular tipo con leves variaciones a lo largo de las jornadas. Hasta cinco jugadores (Dani Giménez, Bóveda, Mujaid, Montero y Aketxe) jugaron todos los encuentros de inicio bajo sus órdenes; dos (Peru Nolaskoain y Mollejo) lo hicieron en nueve ocasiones; otros dos (Gaku y Sabin Merino) en ocho; y Çolak fue titular en siete de ellos.

Ese grupo de diez jugadores conformó el núcleo habitual en las alineaciones del técnico, que según las circunstancias en forma de lesiones y sanciones introdujo leves variantes en los partidos que ha dirigido desde su llegada. Ahora la nueva realidad del regreso a la competición podría empujarle a profundizar en los cambios.

Para el partido contra el Sporting, Vázquez no podrá contar con dos de sus habituales y tiene la duda de un tercero. Aketxe no estará el domingo por lesión y Mollejo se lo perderá por sanción, mientras que es probable que el técnico no arriesgue con Mujaid, recién recuperado de un problema muscular.

Las puertas de la alineación se abren así para jugadores a los que las oportunidades les llegaron racionadas en los diez partidos dirigidos hasta la fecha por Fernando Vázquez. Todos parten además con las mismas posibilidades después del parón y el entrenador deportivista tiene a su disposición un amplio abanico de alternativas gracias a la profundidad de la plantilla deportivista después de los movimientos del mercado de enero.