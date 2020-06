"Tuvimos oportunidades que no aprovechamos"

El entrenador del Sporting de Gijón, el serbio Miroslav Djukic, reconoció ayer que a su equipo le faltó precisión en ataque para llevarse la victoria ante el Deportivo en el estadio Abanca-Riazor.

"Es evidente que el equipo no está al cien por cien y lo conseguiremos a través de la competición. Estoy contento con el trabajo, el equipo ha trabajado bien, hemos tenido oportunidades que no aprovechamos e hicimos un buen trabajo. No es fácil hacerle oportunidades al Dépor", resaltó el técnico.

El exjugador del Deportivo confesó que se le hizo "raro" volver a Riazor "vacío, sin la afición", más en un encuentro que consideró "precioso" por el enfrentamiento entre "dos grandes de España y en el que habría mucho desplazamiento desde Gijón".

"Sería un espectáculo enorme, pero no ha podido ser. Intentamos hacerlo lo mejor posible. Ahora lo importante es finalizar LaLiga", declaró Djukic.