"Perdimos dos puntos, fuimos muy superiores en la segunda parte"

Al igual que Fernando Vázquez, para Álex Bergantiños la sensación tras el partido en Tenerife era la de haber perdido dos puntos y no ganado uno. "Fuimos muy superiores en la segunda parte. Tuvimos muchas ocasiones y no quiso entrar", analizó. "Pero estoy satisfecho por no haber perdido tal y como se pusieron las cosas con el penalti. Hubiese sido totalmente injusto", añadió el capitán deportivista, que como conclusión asegura que el "equipo está creciendo".



Bergantiños hizo una reflexión de lo que está ocurriendo con los penaltis en la liga. "Se está pitando cualquier cosa. Con el VAR se ve contacto, aunque sea el mínimo, y se pita. Hay que controlarlo porque se nos va a ir de las manos. Esto es fútbol y tiene que haber contacto. Pero hay que medir la intensidad y el beneficio que sacas de él", explicó y criticó que ahora "todo depende de lo que simule el rival" e insta a que prevalezca "la sensación en el campo" y no las imágenes del VAR. Pese a ello reconoció que tal y como están las cosas lo mejor es no dar razones y saltar sin los brazos por delante: "A Mujaid podemos arroparlo y ayudarlo, corregirle esa manía que tiene de saltar con el brazo por delante. Para nada es penalti. Pero ya le pasó el día del Rayo. Con estas nuevas normas y el nivel del arbitraje, hay que evitar los riesgos" comentó.

El de la Sagrada Familia lamentó la lesión de Uche porque "estaba en su mejor momento" pero valoró el partido de Borja Valle, "muy implicado, concentrado y con mucha personalidad con el balón en una posición nueva para él".