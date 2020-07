El Dépor apura sus escasas opciones de sumar tres puntos en los despachos

Las opciones de que prospere la reclamación del Deportivo para conseguir en los despachos los tres puntos que dejó escapar el pasado domingo en Riazor ante el Extremadura por una posible alineación indebida del equipo azulgrana son escasas, según fuentes consultadas especializadas en derecho deportivo. El Comité de Competición recibió el escrito del Deportivo y dio de plazo al Extremadura hasta las 14.00 horas de hoy para que se defienda y "manifieste lo que a su derecho convenga". Una vez con todos los datos en su poder, Competición resolverá, en principio hoy. El Extremadura tiene previsto presentar las pertinentes alegaciones desde el convencimiento, según fuentes del club de Almendralejo, de no haber "infringido norma alguna". El Dépor no solo reclamó por posible alineación indebida sino también por exceder el número de jugadores con ficha del filial en la convocatoria visitante para el partido. El máximo permitido son seis y había siete en la lista para Riazor.

El club coruñés defiende que hubo alineación indebida, ya que el Extremadura se quedó momentáneamente sobre el rectángulo de juego con solo seis futbolistas con ficha del primer equipo, durante el tiempo que Airam Cabrera recibió las asistencias médicas en la banda. El mínimo, según establece el Reglamento General de la RFEF, es de siete futbolistas con ficha del primer equipo en todo momento. El punto 2 del artículo 223 del Reglamento dice lo siguiente: "Una vez iniciado el partido, los equipos deberán estar integrados, durante todo el desarrollo del mismo, por siete futbolistas, al menos, de los que conforman la plantilla de la categoría en que militan. El hecho de que por cualquier causa, incluida la expulsión de un futbolista o la sustitución por lesión, el equipo quedase integrado por menos de siete futbolistas de los que se refiere el párrafo anterior, podrá ser considerado como infracción de alineación indebida por el órgano disciplinario".

Sin embargo, fuentes especializadas en derecho deportivo consultadas por este diario sostienen que el Dépor se agarra a una "interpretación forzadísima" del texto legal, así que no creen que el recurso prospere. Argumentan que "el artículo está pensado para situaciones de jugadores que ya no regresan al campo, como expulsados o sustituidos" y, en este caso, Airam sí se reincorporó. "No le veo recorrido", zanja un especialista que prefiere no revelar su identidad.

En la misma línea se posiciona Kepa Larumbe, exdirector de la asesoría jurídica de la Real Federación Española de Fútbol y que actualmente dirige el área de derecho del deporte de la firma BDO Abogados. También le parece "forzada" la interpretación del artículo, "en el sentido de que lo que trata de proteger ese artículo no es que tenga que haber sí o sí siete jugadores de la primera plantilla, sino que estén participando". "El hecho de que un jugador sea atendido circunstancialmente durante medio minuto por una posible lesión no le hace dejar de pertenecer al número de integrantes. El hecho de salir no le hace dejar de participar en el juego. Cosa distinta es si lo sustituyen o si lo expulsan", argumenta Larumbe. "No tiene muchos visos de prosperar, pero entiendo que el Dépor, si ve claro que esa posibilidad podría caber, hace bien en reclamar", añade.

Lo previsible es que Competición resuelva hoy mismo sobre el caso y abra un nuevo plazo para posibles recursos ante Apelación, con vistas a que haya un fallo definitivo el jueves, antes de la próxima jornada. Si al Dépor no le dieran hoy la razón, su intención es seguir adelante y recurrir ante Apelación, aunque antes estudiará los fundamentos de la resolución para ver si hay caso. La tercera instancia para seguir reclamando sería el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).