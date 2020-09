Lucho García, a un paso de firmar tres años por el Dépor

El Dépor barajaba reforzar su portería con un sub 23 como una alternativa a Carlos Abad y finalmente el elegido es el meta colombiano Lucho García (Barranquilla, 1998), que acaba de finalizar su vinculación con el Sevilla Atlético, tal y como adelantó AS. El guardameta llega con la carta de libertad para firmar por tres temporadas con el Dépor después de jugar 29 partidos en las dos últimas campañas en Segunda B y haber pasado también por la cantera del Rayo Vallecano. No se descarta que pueda sumarse ya al trabajo de grupo en las próximas, lo mismo que ocurrirá con Carlos Abad, la apuesta principal para estar bajo palos y suplir al Dani Giménez tras su buena liga en el Xanthi griego.

Se puede convertir en el cuarto fichajes tras las incorporaciones ya anunciadas del portero tinerfeño

Borja Granero y Celso Borges.