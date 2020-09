"Estoy en la selección por el trabajo de todas las jugadoras del Deportivo"

La deportivista Ainize Barea, Peke, estrena convocatoria con la selección española absoluta y aseguró que su llamada se ha producido gracias "al trabajo de todas las jugadoras" de su equipo, el Deportivo Abanca, en los últimos años, y tratará de aprovechar la "oportunidad" intentando "participar" en el partido del próximo sábado ante Moldavia, de clasificación para el Europeo de Inglaterra 2021.

"Estar en la selección me hace acordarme de todas las jugadoras que hemos pasado por el Deportivo. Esto es por ellas, por el trabajo que hemos hecho. Creo que aunque estemos nosotras dos aquí -por Teresa Abelleira, exjugadora del equipo blanquiazul- esto es el trabajo de todas las compañeras que han pasado estos tres o cuatro años por el Deportivo", declaró en rueda de prensa.

Por otra parte, la de Arrigorriaga, de 28 años, desveló cómo se había enterado de su primera llamada con la selección española. "La lista la vi el día que salió en las redes sociales. El Dépor me mando renovar el pasaporte e imaginaba que podía ir. Al final, sucedió", manifestó. "He venido para aprovechar la oportunidad, que ojalá se dé, y hacer lo que sé hacer, que es meter goles", indicó.

"Espero intentar participar. Lo que más me ha gustado es la mentalidad ganadora de las jugadoras. Esa mentalidad de seguir ganando me ha encantado. La acogida ha sido genial", explicó sobre sus primeras sensaciones. "En cada entrenamiento estoy aprendiendo muchísimo. Estás entrenando con las mejores, y la intensidad y el nivel que tienen es espectacular. Yo me fijo mucho en ellas para poder aprender y mejorar día a día", añadió.

La delantera aseguró también que la presión a la que se somete a la gente de ataque en cuanto a los goles es "innecesaria. Las delanteras vivimos de meter goles, son rachas. Todas las que pasamos por aquí hemos hecho bien nuestro trabajo", señaló. "Estoy en un periodo de adaptación. Intento fijarme en los movimientos de las compañeras, quién es más una nueve puro, a quién le gusta más recibir...", dijo.