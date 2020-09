Vicente Gómez: "A veces las cosas no salen como uno quiere"

El centrocampista Vicente Gómez ha cerrado su etapa en el Deportivo con un mensaje de despedida en el que asume que "a veces las cosas no salen como uno quiere".



El futbolista, que no concreta su nuevo destino, llegó al Deportivo traspasado por la UD Las Palmas en 2018, rozó el ascenso a Primera División en la temporada 2018/19 y fue protagonista del descenso del equipo a Segunda B el curso pasado.



"No quería irme sin antes despedirme y agradecerles el trato que este gran club y ciudad nos dieron a mí ya mi familia. A veces las cosas no salen como uno quiere, pero hay que asumirlas con personalidad y humildad", publica el jugador.





Vicente, de 32 años, disputó un total de 60 partidos con el Deportivo (todos menos uno en Segunda División), 39 como titular."Sé que pronto el Dépor volverá a donde merece estar y estas dos grandes cicatrices que mi corazón tiene sanarán", apunta en su publicación.El jugador canario realizó la pretemporada con el equipo blanquiazul y ha tenido permiso en los últimos días para negociar su incorporación a otro club, que será el tercero en su carrera profesional.