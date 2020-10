Juan Rodríguez, "muy contento" tras ampliar hasta 2022

El canterano Juan Rodríguez seguirá en el Deportivo al menos hasta junio de 2022 tras firmar la ampliación de su contrato, en el que están pactadas otras dos campañas más opcionales. El joven central, internacional con la selección española sub 17 y sub 18, se ejercita a diario con el primer equipo desde el regreso de Fernando Vázquez al banquillo de Riazor, aunque todavía no debutó en partido oficial. Con el Fabril la pasada temporada disputó diez encuentros. Todavía en edad juvenil a sus 18 años, el joven defensa vigués alternará la próxima campaña entre el Fabril y el Deportivo para seguir completando su etapa de formación. En esta pretemporada participó en los tres amistosos disputados por el primer equipo, ante Racing Villalbés, Arousa y Bergantiños. Juan Rodríguez es una de las grandes perlas de la cantera del Deportivo y con esta ampliación contractual el club coruñés se asegura la continuidad de uno de sus jóvenes talentos más prometedores. Tras firmar su renovación junto al presidente del club, Fernando Vidal, el futbolista expresó su satisfacción en su perfil de Twitter. "Es uno de los días más felices. Estoy muy contento de renovar con el club en el que siempre soñé jugar. Muchas gracias al Deportivo por la confianza. ¡Seguiremos creciendo juntos!", escribió en su cuenta Juan Rodríguez, deportivista desde la cuna.